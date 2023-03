Des Diables rouges qui promettent: Tedesco nous rapproche déjà de l’Allemagne

À lire aussi

Mais la vedette du film diffusée vendredi soir à la Friends Arena de Solna s’appelait Dodi Lukebakio. Un figurant de l’ère Roberto Martinez (cinq caps, une seule titularisation) que Domenico Tedesco a su mettre en valeur. Comme un symbole. Sur le côté droit de l’attaque, le gaucher de Berlin a fait plus peur aux locaux qu’un plan de meubles en kit.

Une grande (do)distinction

Dans le bloc compact que le nouveau sélectionneur a mis en place pour ses grands débuts, Lukebakio était celui qu’il fallait trouver pour créer du danger. Ça a chauffé quasi chaque fois quand il avait le ballon dans les pieds. Et le manque de concrétisation qu’on pouvait lui reprocher dans le passé s’est effacé devant ses deux centres décisifs vers le meilleur buteur belge de l’histoire. En fin de première période et en début de seconde, histoire d’éteindre une rencontre plutôt bien gérée par les Diables. L’accolade avec Tedesco à sa sortie disait beaucoup : une grande (do) distinction.

Le coach a aussi reçu une belle cote. Pour la première fois depuis Dick Advocaat (en 2009 contre la Turquie avec un doublé d’Émile Mpenza), un sélectionneur belge a remporté son premier match. Tout n’a pas été parfait, il a parfois fallu faire la faute professionnelle à cause de fausses notes dans le pressing mais on a bien vu vers quoi les Diables de Tedesco doivent tendre : moins de contrôle, plus d’énergie. Et on ne peut pas s’empêcher de tomber dans le cliché : on est bien passé d’un coach espagnol et à un technicien allemand. Des airs de Mannschaft.

On pourra en avoir la confirmation mardi à Cologne face à la Mannschaft, la vraie. Poursuivra-t-il avec sa défense à quatre ? Laissera-t-il Amadou Onana dans un rôle de sentinelle ? Offrira-t-il plus de temps de jeu à Johan Bakayoko qui a donné le dernier assist du jour à Lukaku ? Encore des questions mais moins de pression : les Diables ont remporté le match le plus difficile sur papier dans les qualifications. Tedesco ne le dira pas mais on s’est déjà joliment rapproché de l’Allemagne, à 16 mois du tournoi.