L'Allemagne écarte le Pérou en amical avant d'affronter les Diables mardi

Pour ce duel face au Pérou, Hansi Flick, le sélectionneur allemand a opté pour un système à trois défenseurs avec Matthias Ginter, Emre Can et Nico Schlotterbeck devant Marc-André ter Stegen, titulaire dans les buts. Marius Wolf, à droite, et David Raum, à gauche ont été titularisés sur les flancs et Joshua Kimmich, Florian Wirtz et Kai Havertz dans l'entrejeu. Niclas Fullkrug et Timo Werner ont eux été alignés en pointe.