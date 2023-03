L'avis de l'expert: cher Roberto, Lukebakio n’aurait-il pas pu trouver la faille contre le Maroc et la Croatie ?

Martinez doit quand même avoir vu qu’il était une des révélations en Bundesliga ? Cette saison, il est déjà à dix buts et deux assists dans une équipe, le Hertha Berlin, qui est pourtant 16e au classement. S’il continue à briller en équipe nationale, il peut s’attendre à réaliser un joli transfert vers un grand club.

Lukebakio avait pourtant pu se montrer sous Martinez. Il avait même pu débuter en Biélorussie (0-1), mais cela n’avait pas suffi pour convaincre le Catalan de ses capacités.

Les mauvaises langues pensaient que Tedesco avait mis Lukebakio au coup d’envoi parce qu’il a une préférence pour les joueurs de Bundesliga. La sélection de Sebastiaan Bornauw de Wolfsbourg était une autre preuve, selon eux. Avec sa prestation, Lukebakio a remis tout le monde à sa place.

Et que doivent penser les supporters d’Anderlecht, qui sont amoureux de joueurs comme Dodi ? En 2016, René Weiler n’avait pas besoin de lui. Via des prêts à Toulouse, Charleroi et Watford, il s’est retrouvé en Allemagne, où sa valeur est estimée à 12 millions. Après son match de ce vendredi, son prix pourrait déjà avoir doublé.