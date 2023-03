L'avis de Yannick Ferrera: "Le niveau de Lukebakio ne m’a pas surpris"

À lire aussi

2. "Un 4-4-2 vite assimilé." "Avec aussi peu de temps pour travailler, Tedesco a mis en place un 4-4-2 tout ce qu'il y a de plus basique et classique alors qu'à la lecture de sa composition, on pouvait imaginer un 3-4-3 comme Martinez pouvait aligner avec un Castagne très offensif à droite comme Carrasco à gauche. Ce qui n'était pas le cas au final. Le 4-4-2 est un dispositif est maîtrisé par les joueurs qui l'ont assimilé assez vite. Défensivement, la tâche a été facilitée aussi par les Suédois qui n'ont été dangereux que sur le sauvetage de Faes quand ils n'ont pas glissé. Attention, ce type d'erreurs pourraient être sanctionnées face à un adversaire d'un autre calibre. Faes était en confiance, j'ai été moins convaincu par Theate."

3. "Les diagonales ont été travaillées." "On a souvent vu le même schéma avec de longues diagonales pour chercher la zone faible de l'adversaire bien en place côté ballon. Avec une différence entre la droite et la gauche. À gauche, Theate a été très offensif parce qu'il n'y avait pas de milieu pour dédoubler avec Carrasco. Ce qui n'était pas le cas à droite où Lukebakio a pu compter sur De Bruyne pour le faire, d'où le peu d'impact offensif de Castagne. En voir autant prouve que tout ceci était préparé."

4. "Quand tu parviens à l'isoler, il fait mal." "Lukebakio a été l'homme du match. À chaque fois qu'il a touché le ballon, il s'est passé quelque chose. Son niveau ne m'a pas surpris. Il est percutant et quand tu arrives à l'isoler, il fait mal. Sur dix ballons, il va réussir six dribbles au moins qui vont déboucher sur quatre passes de buts."

5. "Intéressantes phases arrêtées." "On a vu beaucoup de combinaisons sur les phases arrêtées et l'essentiel des situations dangereuses est venu de corners joués à deux. Qui ont permis à chaque fois d'avoir des situations de deux contre un dont les Diables ont profité, grâce aux espaces aussi laissés par les Suédois. Les phases arrêtées ont l'avantage de pouvoir se travailler sur un laps de temps très court sans user les joueurs physiquement. D'où des combinaisons intéressantes et les joueurs qui font les bons choix ensuite."