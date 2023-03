Déroutant sur son flanc droit, Dodi Lukebakio a été l’un des grands artisans de la victoire. Par ses dribbles, par ses accélérations et par ses deux assists pour Romelu Lukaku. L’ailier du Hertha Berlin s’est érigé en porte-drapeau de la nouvelle génération.

"On voulait montrer que nous, les jeunes, on était capable de jouer avec. On a montré qu'on était au niveau", expliquait, dans un sourire, Lukebakio après la rencontre. "Ma non-sélection pour le Qatar m'a fait mal mais j'ai été fort mentalement et j'ai été de l'avant. Et croyez-moi, je peux encore faire mieux."

Surtout avec la confiance que le nouveau sélectionneur semble lui donner. L'image de la sortie de Lukebakio et de son sourire après son accolade avec Tedesco en dit long sur la relation que le Diable de 25 ans a tissée avec son nouveau coach. "Il me voulait déjà à Schalke après ma première année en Allemagne donc on se connaît bien. Il m'a donné de la confiance et m'a dit de m'amuser, c'est ce que j'ai fait."

Cela s'est vu. Dans un système qui permettait de l'isoler et de profiter de sa capacité à jouer les un contre un, Lukebakio a fait mal. On peut dire la même chose de Bakayako, qui l'a remplacé. Pour sa première sélection, le joueur du PSV a lui aussi délivré un assist, pour Lukaku. "On a prouvé que la nouvelle génération était prometteuse", indiquait-il après le match, heureux d'avoir été bien accueilli dans "la famille" des Diables.

Un nouveau départ pour les jeunes… et les anciens

Une famille qui a connu un nouveau départ, ce vendredi. "Même pour les anciens, c'est un nouveau départ, confirmait Lukaku. Les jeunes ont prouvé qu'ils avaient du potentiel."

Une analyse que partageait Kevin De Bruyne. "Je suis vraiment content pour les nouveaux, disait le capitaine. J'ai vu des jeunes jouer différemment de par le passé. Ils étaient très affûtés. On savait que Lukebakio pouvait faire mal si on l'isolait. Tout comme Bakayoko après le repos. Ils sont rapides et techniques. C'est compliqué de défendre contre eux."

Les Suédois ont pu s’en apercevoir. Et ils ne seront probablement pas les seuls.