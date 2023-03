À savoir ?

“On a perdu trop facilement quelques ballons, ce qui aurait pu permettre à la Suède de mener au score. On était parfois trop nerveux. Et on a trop reculé en deuxième mi-temps. On doit analyser pourquoi. Mais globalement, je suis évidemment satisfait. Et une victoire est le meilleur médicament.”

Quelles sont vos plus grandes satisfactions ?

“La bonne mentalité dans l’équipe et sur le banc. Le fait que Kevin ait gagné son premier match comme capitaine. Défensivement, on a tenu bon. Theate a été bon, Jan aussi. Thibaut était là quand il le fallait. Et Romelu a marqué trois buts.”

À lire aussi

La surprise du chef était Lukebakio.

“Je voulais des joueurs qui savent faire la différence en un contre un. Il est rapide, a un excellent pied gauche et il a fait un gros travail défensif. S’il joue comme ça, il est une vraie arme pour nous. Il n’est pas le seul joueur avec ce profil. Vous avez vu la montée au jeu de Bakayoko, qui n’a que 19 ans. Il est monté sans complexes, il n’a pas eu peur d’utiliser sa vitesse.”

Finalement, vous avez opté pour un 4-4-2.

“En partie, j’ai opté pour ce système parce que la Suède joue avec le même dispositif. Et puis, vu le manque de temps, c’était le système le plus simple. Tous les joueurs le connaissent et savent comment mettre le pressing.”

À lire aussi

Ce sera en grande partie votre groupe pour le reste de la campagne ?

“Ce n’est pas comme dans un club. Je vais continuer à scanner tous les joueurs belges qui sont sélectionnables, parce que vous avez beaucoup de talent. Dans quelques mois, je pourrai répondre de façon plus précise à cette question.”

Après votre discours à la fin du match, les joueurs ont applaudi.

“Je leur ai donné un peu plus de temps libre samedi. Puis, on se focalisera sur l’Allemagne.”