Diables rouges: Casteels va jouer en Allemagne

On peut s’attendre à quelques autres changements dans l’équipe. Tedesco n’a rappelé que 24 noms pour voir le plus de joueurs possible à l’oeuvre. Des jeunes comme Debast, Lavia et De Ketelaere (qui n’ont pas joué du tout en Suède) et Bakayoko, Bornauw, Mangala, Saelemaekers et Openda (qui sont montés au jeu) peuvent donc espérer recevoir du temps de jeu.

Les Diables s’entraînent à Tubize ce lundi matin (à huis clos) et partent ensuite en car à Cologne.