Des bonnes surprises, des tests et des bémols : le bilan du stage des Diablotins avant l’Euro

Si les deux “périodes” trop pauvres en jeu, en intensité et en occasions face aux Tchèques ont surtout servi à rappeler qu’il restait énormément de travail à abattre, celles contre les Nippons ont permis de tirer de vrais enseignements. Avec d’abord des éléments très positifs, surtout en première période : un bon pressing, de beaux mouvements, une grosse intensité et quelques joueurs en forme.

Ramazani, l’homme-clef

Avec ou sans lui, la dynamique offensive était totalement différente. Déjà auteur d’une montée intéressante contre la Tchéquie, Largie Ramazani était cette fois titulaire. Et il a fait très mal aux Japonais avec sa vitesse, sa percussion et surtout son efficacité. C’est lui qui inscrit le 1-0 via une frappe sur le poteau. Et c’est aussi lui qui délivre le splendide ballon du 2-0 pour Vertessen, toujours aussi efficace devant le but.

L’attaquant d’Almeria a prouvé qu’il était capable de faire la différence à n’importe quel moment, à l’instar de ses prédécesseurs Jérémy Doku ou Johan Bakayoko. Absent en début de campagne qualificative, Ramazani a incontestablement gagné sa place à l’Euro.

Les autres gagnants

Sur l’ensemble des deux rencontres, un autre joueur est aussi sorti du lot : Maxime De Cuyper. L’arrière gauche de Westerlo (prêté par le Club Bruges) a réalisé plusieurs belles montées et distillés quelques centres parfaits. Pour notamment une tête de son coéquipier de Westerlo Kyan Vaesen, l’un des autres joueurs à avoir marqué des points. Appelé pour la première fois par Jacky Mathijssen, l’attaquant s’est procuré trois belles occasions avant d’offrir la victoire aux Belges en fin de match.

Le sélectionneur peut aussi se satisfaire de la solidité défensive de Pletinckx et Al-Dakhil, qui ont amené les deux premiers buts belges avec des bonnes sorties. Mais aussi la bonne demi-heure de Siquet, auteur de la percée et de l’assist sur le 3-2. Michel-Ange Balikwisha (absent du 2e match pour raisons familiales), Aster Vranckx, Anthony Descotte ou Arne Engels ont également évolué à un bon niveau.

Quelques bémols

En revanche, Jacky Mathijssen regrettera la nonchalance de Koni De Winter et la mauvaise relance de Loris Patris qui amènent le 2-2 japonais. Ou encore les difficultés rencontrées en deuxième période après les remplacements et le changement de système. Lancés en 3-4-3 comme vendredi, les Diablotins ont ensuite évolué dans un 4-4-2 qui n’a pas forcément laissé une bonne impression.

”Nous avons bien travaillé durant ce stage, résume Jacky Mathijssen, qui avait laissé son assistant Olivier Deschacht au coaching ce lundi soir. J’ai pu voir pas mal de choses. Désormais, nous allons dresser le bilan du stage de tout ce qui a été fait. En attendant, j’espère que les joueurs vont retourner dans leur club et continueront à bien performer pour forcer la porte de la sélection et rendre plus difficile ma tâche de choisir les joueurs pour l’Euro.”

Belgique U21 : Lammens, Pletinckx (46e Sardella), De Cuyper (52e Descotte), Al Dakhil (46e Patris), Van der Brempt (46e De Winter), Samoise (46e Keita), Vranckx, Matazo (68e Siquet), Nkuba (46e Engels), Ramazani (46e Deman), Vertessen (46e Vaesen).

Les buts : 5e Ramazani (1-0), 20e Vertessen (2-0), 53e Sato (1-2), 64e Suzuki (2-2), 86e Vaesen (3-2).