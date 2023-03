Roger Van Gool, ancienne star belge du FC Cologne : “J’étais le Neymar de la Bundesliga”

Vu ses 72 ans, les plus jeunes d’entre vous ne le connaissent peut-être pas, mais cet ex-ailier a offert le dernier de ses trois titres à Cologne en 1978 et il a failli qualifier son club pour la finale de la Ligue des champions l’année suivante. Encore très en forme, Van Gool – le premier joueur belge à avoir été transféré en Premier League – a reçu la DH à Anvers, où il a commencé sa carrière.

Van Gool en duel avec le grand Beckenbauer du Bayern, match dans lequel il a marqué deux buts. ©DR

Et dire que le président Wauters de l’Antwerp n’était pas fan de vous.

”Il me reprochait de jouer avec les bas baissés. Un jour, il m’a montré une photo de Pelé, qui était affichée au Bosuil. ‘Même lui, il ne baisse pas ses bas.’ Je me suis défendu en lui expliquant que ce n’était pas pour le show, mais parce que j’avais souvent des crampes en fin de match. Il considérait que je l’avais contredit. C’était un tyran. Mais en 1974, après avoir refusé deux offres d’Anderlecht, il m’a quand même vendu pour 200 000 euros au Club Bruges, un montant record.”

Le président du Fortuna Cologne disait: 'Pour 1 million, je préfère acheter un Van Gogh qu'un Van Gool.'"

À son tour, Bruges vous a vendu pour un montant exceptionnel au FC Cologne en 1976. Aujourd’hui, Lucas Hernandez est le transfert rentrant le plus cher de l’histoire de la Bundesliga. Il a quitté l’Atletico Madrid pour 80 millions. En 1976, c’était vous, pour 1,1 million de Marks allemands, soit 560 000 euros. Les journaux titraient “Das Millionending”.

”C’était considéré comme un scandale qu’un club paie plus d’un million de Marks pour un footballeur. Le richissime président des voisins du Fortuna Köln, qui évoluait en D3, avait dit dans les journaux : ‘Pour 1 million, je préfère acheter un Van Gogh qu’un Van Gool !’ Quand Neymar a été transféré de Barcelone au PSG pour 222 millions, le journal réputé Der Spiegel m’a appelé. Je leur ai dit qu’à cette époque, j’étais le Neymar de la Bundesliga. Mais au fond, Cologne a fait une bonne affaire. Je leur ai rapporté deux Coupes d’Allemagne et un titre. Et en 1980, je suis parti pour 1,2 million de Marks à Coventry, en D1 anglaise, la future Premier League.”

Vous êtes une icône à Cologne.

”Chaque année, le club me livre un bouquet de fleurs à la maison pour mon anniversaire. Et je suis invité à chaque match. La première rangée de la tribune VIP est réservée pour les champions de 1978. Hélas !, il y en a de plus en plus qui meurent. Je vais plus ou moins une fois par an. L’ambiance est différente qu’à mon époque. Maintenant, le stade est rempli et ça chante longtemps avant le match. C’était même le cas quand Cologne était en D2, quand il y avait 50 000 personnes. Quand moi j’y jouais, on se faisait siffler quand on menait 1-0 au repos en jouant mal.”

guillement J'avais eu un accident en taxi après une soirée festive et j'étais blessé au front. Le coach m'a obligé de jouer la finale de la Coupe.

Comment avez-vous été transféré à Cologne ?

”Via plusieurs coups de chance. En avril 1976, Cologne était venu visionner le Néerlandais Van de Kerkhof du PSV lors d’un Pays-Bas – Belgique. La Hollande avait gagné 5-0 avec trois buts de Rensenbrink, mais c’est moi qui les avais charmés. Quelques semaines plus tard, je perds la demi-finale de la Coupe de Belgique avec Bruges à Anderlecht (4-1). Le manager de Cologne m’attendait au car des joueurs et disait qu’il me voulait. Mon entraîneur autrichien de Bruges Ernst Happel m’a donné un coup de main.”

Happel ne vous voulait plus ?

”Si, mais après une saison fantastique avec Bruges – on avait remporté le titre et joué la finale de la Coupe UEFA contre Liverpool – il avait dit : ‘Ceux qui peuvent s’améliorer, doivent le faire.’ Or, Michel Van Maele, qui était président de Bruges mais aussi bourgmestre de la ville, ne voulait pas me lâcher, par peur de perdre les élections. Pendant les vacances, j’ai dû appeler Happel sur le téléphone fixe de son café en Autriche pour qu’il convainque Van Maele de me lâcher. Mais le prix était donc astronomique.”

Van Gool (le troisième de gauche) après la victoire en finale de la Coupe. ©DR

Vous avez notamment battu le Bayern 3-0 en marquant deux fois et vous avez donc gagné la finale de la Coupe contre le Hertha Berlin.

”C’était le grand Bayern, hein ! Avec Maier, Beckenbauer et Rummenigge. Devant 60 000 spectateurs. Je me souviens aussi de cette finale de Coupe. J’avais eu un accident en taxi quelques semaines auparavant après avoir fait la fête, et j’avais une blessure au front. Notre entraîneur Weisweiler, qui venait du FC Barcelone où il avait dû partir après une altercation avec le grand Johan Cruyff, m’avait dit : ‘Vu ton prix de transfert, je te conseille d’être prêt pour la finale et de bien jouer. Sinon, on nous coupera la tête.’ J’ai fait ce qu’il m’a dit. Quand on gagnait, on pouvait fêter. Quand on perdait, par contre…”

Racontez.

”Je me souviens d’une lourde défaite à Kaiserslautern. Lors du voyage retour, il nous était interdit de rire dans le car, sinon on se prenait une amende. J’étais assis à côté de mon meilleur ami, Herbert Neumann, qui a été entraîneur d’Anderlecht pendant quelques semaines en 1995. On se chuchotait dans l’oreille, tellement on avait peur de Weisweiler. Rentré à Cologne, on a évacué la pression en allant boire des Kölsch jusqu’au matin dans un petit café. On a donné plusieurs tournées. J’étais bien aimé à Cologne. Surtout par les nombreux militaires belges qui étaient casernés dans le coin et qui venaient toujours aux matchs. Il y en a même un qui venait jouer aux cartes chez moi.”

guillement Le soir du titre, on a tous reçu une enveloppe avec 1000 Marks. On était obligé de les dépenser.

Durant votre deuxième saison, vous avez remporté le doublé. Vous vous souvenez de la dernière journée de championnat surréaliste ?

”Oui ! On était à égalité de points avec le Borussia Mönchengladbach, mais le goal-average était largement en notre faveur. Le Borussia a gagné le dernier match par 12-0 contre Dortmund ! Heureusement, notre 0-5 à Sankt Pauli a suffi. On avait tous reçu une enveloppe avec 1000 Marks (500 euros). Notre capitaine Hans Flohe, le meilleur joueur avec qui j’ai joué dans ma carrière, nous avait dit : ‘Celui qui ne dépense pas tous ses sous dans les cafés avant de monter dans l’avion, je vais lui donner des gifles'. Il faut savoir que Hans était boxeur amateur… En rentrant à Cologne, des Porsches décapotables nous attendaient pour nous conduire vers l’Hôtel de Ville.”

Et la saison d’après, vous avez failli qualifier Cologne pour la finale de la C1, la Ligue des champions de cette époque.

”J’avais mis un but et donné deux assists en demi-finale contre Nottingham Forest. On se croyait en finale, mais les Anglais ont commis un hold-up au retour : 0-1. La finale se jouait à Munich contre… Malmö. On l’aurait remportée à coup sûr.”

Van Gool (en bas à droite) était une des vedettes, comme le gardien Harald Schumacher (troisième e gauche en bas). Le jeune Preben Larsen (2e de gauche en haut) n'a pas joué beaucoup. ©DR

Votre concurrent était le jeune Pierre Littbarski, qui a surtout retenu la taille de vos mollets.

”(Rires) C’est vrai que j’avais de gros mollets. Je me souviens d’une visite médicale dans un hôpital à Cologne. J’étais là avec un décathlonien médaillé aux Jeux olympiques (NdlR : Guido Kratschmer). Il était vexé quand je lui avais dit : ‘Tu n’as pas de gros mollets pour un athlète.’ Le médecin a mesuré les contours et les miens avaient un demi-centimètre en plus que les siens. J’étais rapide, j’avais un bon dribble et je gardais bien le ballon.”

L’hiver suivant, vous êtes parti à Coventry. Vous étiez le premier Belge en D1 anglaise.

”Oui, mais le professionnalisme y était encore zéro. Vous savez que les joueurs fumaient dans les couloirs avant le match ? Vu que mon ex-femme avait un magasin de meubles à Cologne, j’avais dit que je ne pouvais pas toujours être à Coventry. Donc, pendant trois mois, je me suis entraîné du dimanche à mercredi avec Cologne et le jeudi et vendredi avec Coventry, où je jouais le match le samedi. Vous vous imaginez cela de ces jours ?”

guillement Seulement sept matchs en équipe nationale? La secrétaire de la Fédération n'a pas passé le message comme quoi j'étais blessé.

Vous avez marqué 39 buts pour Cologne, dont 28 en Bundesliga, c’est un de plus que Marc Wilmots. Mais vous n’avez que sept sélections en équipe nationale, où vous avez marqué deux buts.

”L’explication est simple. J’étais blessé mais je jouais avec des infiltrations à Cologne. Le club ne voulait pas que je joue le mercredi avec les Diables. Ils ont téléphoné à la Fédération pour annoncer mon forfait. Mais c’est sans doute une secrétaire qui a décroché et qui n’a pas compris le message en allemand. Le coach Guy Thys n’a jamais été informé et il ne m’a plus rappelé pendant longtemps.”

Et de vos sept matchs, vous en avez perdu quatre contre les Pays-Bas.

”Oui. Et après un de ces matchs, j’avais dit à la télé flamande : ‘Si Cruyff avait joué pour la Belgique, le score aurait été inversé.’ À mon retour à Cologne, je me suis pris un savon de la part de mon coach Weisweiler, qui détestait Cruyff…”

Van Gool a mis Daum à Bruges et Aruna presque en Turquie

Après sa carrière, Van Gool a été agent de joueurs. Il a notamment placé l’entraîneur Christoph Daum au Club Bruges en 2011. “Christoph est devenu un ami pour la vie. Un jour, à la fin des années ‘80, le FC Cologne m’a donné son numéro parce que je voulais trois places pour le match contre le Bayern, alors que le stade était sold out depuis longtemps. Il m’a répondu : ‘Bien sûr ! Et de toute façon, j’agrandirais le stade pour que tu puisses venir.’ Par après, au resto à Anvers, il m’a expliqué pourquoi il m’appréciait tant. Quand j’étais un des cadres du FC Cologne, il jouait dans l’équipe amateur de Cologne, en D3. Et visiblement, alors que mes coéquipiers ne le regardaient même pas, je lui avais prêté une attelle pour qu’il puisse jouer, malgré une main fracturée. Je l’avais même invité chez moi et on avait bu cinq bières. Moi, j’avais oublié tout cela, mais Daum pas…”

Van Gool a tenté de lui fournir de bons joueurs dans ses clubs. “En 2003, j’ai tenté de transférer Aruna Dindane d’Anderlecht à Fenerbahçe, où Daum était coach. J’ai fait cela avec son agent Serge Trimpont, mais cela ne s’est pas fait à cause d’Herman Van Holsbeeck…”