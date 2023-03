Avec quel onze de base sur la pelouse ? C’est la question que nous vous avons posée. Et vous avez été près de 1700 à vous prêter au jeu.

Sans surprise, vous avez plébiscité Koen Casteels, qui sera bel et bien titulaire, dans le but. Dans un système en 4-3-3, vous avez choisi une défense sans réelle surprise avec le quatuor Castagne – Faes – Vertonghen – Theate.

Un cran devant, on sent l’envie et la curiosité de voir Roméo Lavia sous le maillot des Diables. Vous êtes presque deux tiers des participants à l’avoir titularisé, aux côtés d’Onana et de De Bruyne, le plus indéboulonnable des joueurs à vos yeux.

Offensivement, vous avez envie de revoir à l’œuvre Trossard, qui devance de quelques votes à peine Carrasco. La prestation de Lukebakio en Suède vous a convaincus et, sans surprise, vous l’avez à nouveau titularisé pour soutenir Lukaku.