Une fois de plus, Mister assist a frappé fort. Après un quart d’heure, il avait déjà lancé Carrasco vers le 0-1 et Lukaku vers le 0-2. Et il a mis la cerise sur le gâteau en étant à la base et à la finition (pas évidente du tout) du 1-3. Le capitaine a retrouvé le plaisir en équipe nationale !

À lire aussi

Casteels 6,5 Son équipe était tellement impressionnante, qu’il a à peine eu un ballon (facile) à capter avant le repos. Une bonne détente sur un tir de Kimmich à la 70e. Deux grosses frayeurs en fin de match, avant qu’il n’encaisse le 2-3.

Castagne 6 Fiable comme toujours, il a non seulement été bon défensivement, mais il a aussi choisi ses moments pour prêter main-forte aux attaquants. S’est fait surprendre sur le deuxième but allemand.

Faes 6,5 Son chipotage au quart d’heure de jeu a failli coûter un but contre le cours du jeu. C’était sa seule hésitation. Il s’est jeté devant chaque ballon par après.

Vertonghen 6,5 Il a joué dans un fauteuil tout au long de la première mi-temps. Sorti à la mi-temps, probablement parce qu’il a un programme chargé avec Anderlecht.

Theate 7 Une première mi-temps qui s’est déroulée à merveille pour lui. Il formait un duo redoutable avec Carrasco sur le flanc gauche. Bon positionnement en tant que défenseur central en seconde période.

Onana 7 Il a entamé le match avec un tacle spectaculaire sur Wirtz. C’était le début de sa domination de l’entrejeu. Mais son deuxième tacle – sur Felix Nmecha – lui a valu une carte jaune. L’une ou l’autre perte de balle en seconde mi-temps, mais physiquement très fort.

Mangala 6,5 Quel sang froid pour sa première titularisation ! Il a fait circuler le ballon comme dans un match de minifoot. Seconde mi-temps plus difficile.

Carrasco 8 Une de ses meilleures mi-temps en équipe nationale. Son très joli but lui a donné des ailes. Il faisait ce qu’il voulait contre le pauvre Wolf.

Lukabakio 6,5 Un rien plus discret qu’en Suède, il a fait vibrer les nombreux supporters belges avec un sprint de 80 mètres vers ter Stegen, mais sa tentative est passée quelques centimètres à côté.

Lukaku 8 On a revu le meilleur Romelu. Déjà à la base du 0-1 avec une remise parfaite, il n’a pas hésité une seule seconde dans son face-à-face avec ter Stegen. Et il a failli marquer le 0-3 avec une reprise de la tête presque parfaite sur la barre. Le penalty qu’il provoque malencontreusement, ne l’a pas perturbé.

Saelemaekers 4 Montée au jeu très compliquée pour lui à un poste – l’arrière gauche – où il n’a pas l’habitude de jouer et qui n’était donc pas un cadeau. Il a perdu de vue Gnabry sur le deuxième but.

Bakayoko 6 Il a moins su montrer qu’en Suède, mais il a quand même encore joué sans complexes.

Trossard 6 Il est monté au jeu à un moment difficile et a donc plus dû défendre qu’attaquer, mais il a quand même donné l’assist parfait à De Bruyne.

De Ketelaere 4,5 Il n’a rien su faire dans une fin de match où il a à peine reçu un ballon.

Tedesco 7,5 En une semaine, il est parvenu à trouver la formule magique pour cette équipe dont on pensait qu’elle allait passer par une période de transition. Il doit aussi avoir tiré ses leçons de la seconde période très difficile.