C’est la fin d’un cycle pour les U19 belges : “Plusieurs d’entre eux atteindront un jour les Diables”

D’autant que les Italiens ont hérité de deux penalties, dont un très contesté, pour obtenir ce point qui leur suffisait (2-2). "Les deux penalties ont été sifflés pour des fautes de main. Or, on sait comment ça fonctionne depuis quelques mois avec ce genre de faute. Et sur le deuxième penalty, on se demande encore où est la main… Nous sommes passés tout près, alors que nous étions dans le groupe le plus difficile.”

Il est vrai que le tirage au sort n’a pas été clément pour nos jeunes Belges, avec l’Italie, l’Allemagne et la Slovénie. Alors que d’autres poules de ce tour élite rassemblaient par exemple la Pologne, Israël, la Serbie et la Lettonie. Ou encore la Grèce, la Slovaquie, l’Irlande et l’Estonie. En sachant que seul le premier obtenait son ticket pour l’Euro organisé à Malte en juillet prochain.

”Nous sommes malgré tout contents et satisfaits de l’engagement de nos jeunes qui ont abordé les matchs de la bonne manière”, positive Thierry Siquet. “C’est vrai qu’on aurait pu mieux faire lors du premier match contre la Slovénie (0-0), mais les garçons ont ensuite montré qu’ils pouvaient rivaliser avec l’Allemagne (1-1) et l’Italie (2-2)."

C'est donc la fin d’une aventure de quelques années pour cette génération 2004-2005 dont Thierry Siquet s’occupait depuis 2020, lorsqu’ils évoluaient en U18. “Certains intégreront certainement l’équipe Espoirs, voire peut-être plus haut, puisqu’on parlait déjà beaucoup de l’un ou l’autre nom”, pense-t-il en faisant surtout référence à Arthur Vermeeren, qui frappe déjà à la porte des Diables rouges grâce à ses performances à l’Antwerp, ou à Julian Duranville, qui était absent du tour élite à cause de sa blessure.

”Il est très probable que plusieurs de ces joueurs atteignent un jour l’équipe A”, espère Thierry Siquet qui pense probablement aussi à Noah Mbamba, Mario Stroeykens ou Cihan Canak. “Je ne pense pas que tous deviendront des Diables rouges, mais je suis certain que la majorité fera une carrière intéressante en D1. Quant à moi, je vais redémarrer un cycle avec les U18 la saison prochaine, et c’est Wesley Sonck qui s’occupera de la nouvelle génération U19, qui seront en réalité ses U18 qui monteront de catégorie d’âge. C’est une manière de pouvoir faire évoluer un groupe pendant deux années.”