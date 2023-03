Koen Casteels titulaire sur le sol allemand avec les Diables : “Je reçois plus de reconnaissance ici qu’en Belgique”

guillement Oui, c'est un match particulier pour moi

Celui qui a été formé à Genk mais n’a jamais disputé le moindre match en équipe première pour un club belge a traversé la frontière de l’est du pays voilà plus de 10 ans, maintenant. À l’été 2011, il passait du KRC à Hoffenheim, avant de franchir un nouveau palier pour Wolfsburg, quatre ans plus tard. Même s’il a d’abord été prêté au Werder Breme, il s’est imposé en Basse-Saxe, au point de devenir titulaire indéboulonnable en 2017 et de porter le brassard, jusqu’à cette saison et l’arrivée de Niko Kovac, qui a préféré le donner à Maximilian Arnold. “Oui, c’est particulier. Je suis heureux de jouer ce match ici”, reconnaît le gardien. “Je connais ce stade, je connais certains adversaires.”

Capitaine ou pas, Casteels possède tout de même un record. Non pas celui du Diable rouge qui s’est le plus assis sur le banc (55 fois), mais celui du joueur belge qui a disputé le plus de rencontres en Bundesliga. Loin devant des monuments comme Marc Wilmots (138) ou Daniel Van Buyten (219), le Limbourgeois est déjà apparu à 249 reprises en D1 allemande. Kicker l’avait placé dans son équipe-type de la saison 2017-18, preuve d’un grand niveau… qui lui aurait valu une place de titulaire en équipe nationale à quasiment n’importe quelle époque de l’histoire de notre sélection, s’il n’était pas tombé sur le phénomène Courtois.

Le joueur belge le plus “allemand”

Joueur Matchs

en Bundesliga club(s) 1. Koen Casteels 249 Wolfsburg, Hoffenheim, W. Bremen 2. Thorgan Hazard 233 Mönchengladbach, B. Dortmund 3. Daniel Van Buyten 219 Bayern Munich, Hambourg 4. Filip Daems 183 Mönchengladbach 4. Jean-Marie Pfaff 156 Bayern Munich 6. Nico Van Kerckhoven 153 Schalke, Mönchengladbach 7. Marc Wilmots 138 Schalke 8. Dodi Lukebakio 136 H. Berlin, Wolfsburg, Dusseldorf 9. Emile Mpenza 115 Schalke, Hambourg 10. Axel Witsel 105 B. Dortmund

Celui qui n’a jamais perdu avec les Diables aura l’occasion de poursuivre cette belle série face à la Mannschaft et rassurer Tedesco sur son numéro 2, car Casteels sait que la place de numéro 1 est inatteignable. Mais l’ex-Genkois ne veut pas voir ça comme une malédiction : “La situation est celle-là depuis longtemps, maintenant”, répond-il. “Je n’ai pas sauté de joie quand Simon (Mignolet) a pris sa retraite, non. Je suis là pour challenger Thibaut et rendre la tâche du coach difficile.”

guillement L'Allemagne est ma deuxième maison

C’est pour cette raison aussi que Casteels est même plus reconnu en Allemagne qu’au pays. “C’est vrai qu’on m’interpelle plus dans la rue ici qu’en Belgique”, sourit-il depuis le stade de Cologne, où il jouera ce mardi. “Je dois dire merci à l’Allemagne, c’est ma deuxième maison.” Sa première l’a même parfois un peu oublié, semble-t-il. “La reconnaissance est-elle plus grande en Allemagne ? Oui, je crois bien. C’est normal d’un côté, cela fait douze ans que je joue ici ; qu’on me voit en action chaque semaine et je sais que la Bundesliga n’est pas le championnat le plus suivi en Belgique.” Ce mardi soir sera l’occasion pour celui qui a le plus grand nombre de clean sheets en Bundesliga cette saison (10) d’être prophète dans ses deux pays.

Koen Casteels a disputé 239 rencontres, toutes compétitions confondues avec Wolfsburg. ©Swen Pförtner/dpa