La Belgique n’a plus battu l’Allemagne depuis 69 ans : retour sur 5 matchs d’anthologie

1. La première

Le premier match de notre équipe nationale contre l’Allemagne date de 1908, à Liège. Un succès 3-0 qui n’apparaît pas dans les stats des deux nations : ce match amical “d’entraînement” ne fut pas reconnu comme rencontre officielle.

Les deux pays se rencontrent véritablement pour la première fois le 16 mai 1910. La Belgique de William J. Maxwell, qui a réussi l’exploit de tenir tête aux amateurs anglais (2-2) quelques semaines plus tôt, avant de battre la France (0-4) mais de subir une punition face aux Pays-Bas (défaite 7-0 à Rotterdam), clôt sa saison par un amical, à Duisbourg, contre leurs autres voisins. Un doublé de Saeys (20e et 48e) et un but de Van Staceghem (75e) permettent aux nôtres de gagner 3-0 cette première rencontre officielle entre les deux nations.

Les Belges s’imposeront encore deux fois face aux Allemands avant la Première guerre mondiale… mais une seule fois après le conflit de 14-18, en… 1954 !

2. La dernière victoire contre des champions du monde

Le dernier succès belge sur l’Allemagne date en effet de 69 ans ! L’Allemagne est pourtant championne du monde quand elle se déplace à Bruxelles le 26 septembre 1954, quelques semaines après le “miracle de Berne”, quand la RFA s’imposa en finale de la Coupe du monde suisse contre l’une des plus grandes équipes de tous les temps : la Hongrie de Ferenc Puskas. Devant 72 000 spectateurs, Rik Coppens (8e) et Pol Anoul (53e) offrent aux Diables un succès de prestige, d’autant que le gardien allemand Fritz Herkenrath empêcha une victoire plus large. La Belgique s’empara alors du titre honorifique de “championne du monde des matches amicaux”.

L’équipe belge le 26 septembre 1954 : Gernay (24e Geerts) ; Dries, Van Brandt ; Huysmans, Carré, Mees ; Lemberechts, Anoul, Coppens, Houf, Mermans.

3. Le traumatisme de Chicago

Belges et Allemands se sont rencontrés deux fois en phase finale de la Coupe du monde, chaque fois en huitièmes de finale, avec deux éliminations pour les Diables : en 1934 et 1994. S’il n’y eut pas match lors du Mondial italien (5-2, même si un doublé de Voorhoof avait permis aux Diables de mener 1-2 à la pause…), la défaite de la World Cup aux États-Unis, le 2 juillet 1994 dans la moiteur du Soldier Field de Chicago, reste un traumatisme. Qui porte un nom : Kürt Röthlisberger. Cet arbitre oublia de siffler un penalty flagrant sur Josip Weber, et la Mannschaft profita de l’erreur de ce ref suisse-… allemand ! On disputait la 69e minute et la Mannschaft menait 3-1 quand l’attaquant naturalisé fut fauché par derrière par Thomas Helmer (déjà jauni), alors qu’il se présentait devant Bodo Illgner. Le penalty et l’exclusion oubliés par Röthlisberger pesèrent lourd au décompte final, une défaite 3-2.

Trois ans plus tard, convaincu de tentative de corruption lors d’un match de Ligue des champions, Kürt Röthlisberger fut suspendu à vie. Trois ans trop tard…

L’équipe belge le 2 juillet 1994 : Preud’homme, Albert, De Wolf, Grün, Smidts (66e Boffin), Staelens, Van der Elst, Scifo, Emmers, Nilis (77e Czerniatynski), Weber.

Les buts : 5e Völler (1-0), 7e Grün (1-1), 10e Klinsmann (2-1), 39e Völler (3-1), 90e Albert (3-2).

4. L'Euro trop cher payé

La RFA a aussi battu deux fois les Belges en phase finale d’un Euro : les privant de la finale à domicile en 1972 (les Diables de Raymond Goethals perdirent 1-2 à Deurne en demi-finales, doublé de Gerd Müller et but de Polleunis ; et durent se contenter du bronze) et d’un titre en 1980.

Lors de l’Euro italien, la Belgique avait remporté un groupe pourtant très relevé. La première sortie face à l’Angleterre se solda par un 1-1 de bon augure suivi par une victoire 2-1 sur l’Espagne et un nul blanc face à la Squadra azzurra, synonyme de première place et de finale.

Le 22 juin 1980, au Stadio Olimpico de Rome, le futur Standardman Horst Hrubesch se para du costume de bourreau des Diables. Pfaff arrêta de nombreux obus allemands (Müller, Schuster, Allofs) en première période, mais il ne put rien sur la frappe de la “girafe” allemande, qui avait mis Walter Meeuws dans le vent, à la 10e. Les Belges de Guy Thys, toujours bien organisés, furent plus entreprenants en seconde période, et bénéficièrent d’un penalty (généreux, la faute avait-elle été commise dans le rectangle ?) transformé par René Vandereycken à un quart d’heure du terme. Mais Horst Hrubesch tuait nos Diables à la 88e minute, enlevant aux Belges une prolongation qu’ils méritaient. L’attaquant profita d’un marquage laxiste et d’une sortie hasardeuse de Pfaff pour planter le 2-1. Jamais les Diables ne furent si proches d’un trophée…

L’équipe belge le 22 juin 1980 : Pfaff, Gerets, Meeuws, Luc Millecamps, Renquin, Vandereycken, Cools, Mommens, Van Moer, François Van der Elst, Ceulemans.

Les buts : 10e Hrubesch (1-0), 75e Vandereycken sur pen. (1-1), 88e Hrubesch (2-1).

Bilan de la Belgique face à l’Allemagne (et RFA)

Matchs officiels disputés : 25

Victoires de l’Allemagne : 20

Victoires de la Belgique : 4

Partage : 1

Buts : 58 pour l’Allemagne ; 26 pour la Belgique

5. La der de la RDA

La Belgique a par ailleurs rencontré 8 fois la RDA. Et les Est-Allemands ont un peu mieux réussi aux Diables : 3 succès chacun, pour 2 partages. C’est même à Bruxelles que la “Nationalmannschaft der DDR” a disputé le 283e et dernier match de son histoire. Le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989, et elle se déplace dans la capitale de l’Europe le 12 septembre 1990 pour un ultime match, amical (initialement prévu dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 92), que les “Bleu et Blanc” avaient à cœur de gagner, au contraire des Diables de Guy Thys, bien moins motivés par l’événement. Eduard Geyer, le sélectionneur est-allemand, avait convaincu 14 joueurs d’honorer une dernière “cap”. Que des seconds couteaux ; une seule star : Matthias Sammer. Le célèbre rouquin, lors récemment transféré au VfB Stuttgart, inscrivit face à Michel Preud’homme un doublé (73e et 90e), les 500e et 501e buts de l’histoire de l’équipe nationale de RDA. Les derniers…