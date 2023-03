La masterclass de De Bruyne, le changement de système, une victoire historique et un vent de jeunesse : ce qu’il faut retenir d’Allemagne-Belgique

Signé capitaine KDB

Le succès belge s’est dessiné dans une première demi-heure où les Diables ont copieusement dominé les Allemands grâce à un pressing dont l’équipe de Flick ne parvenait pas à sortir. C’est Carrasco qui a ouvert le score dès la sixième minute, avant que Lukaku ne porte l’avantage belge à 0-2 trois minutes plus tard. Le trait d’union entre ces deux buts ? Kevin De Bruyne. Le nouveau capitaine, qui était resté muet en termes de buts et de passes décisives depuis septembre était à la passe décisive sur les deux buts, signant ses 47e et 48e assists en équipe nationale.

Il a ensuite tué le suspense dans le dernier quart d’heure en reprenant parfaitement du gauche un centre de Trossard. Perfekt !

Une première belge depuis 1954

La Belgique qui bat l’Allemagne, ça remonte à quand ? Ce n’était tout simplement arrivé que trois fois face à l’Allemagne “unifiée”… en 1910, 1911 et 1913. Pour remonter moins loin dans le temps, il y avait tout de même eu un succès en 1954, à Bruxelles, mais face à la RFA. Il ne s’agit que d’une deuxième sur le sol allemand.

Mangala titulaire dans un milieu à trois

Le 4-4-2 qui avait prévalu pour le premier match en Suède n’était plus de mise pour le deuxième, ce mardi, à Cologne. Domenico Tedesco a logiquement préféré renforcer son milieu de terrain en passant à un triangle et, donc, un 4-3-3. Numériquement parlant, c’est Leandro Trossard qui a été la victime de ce changement de système, remplacé par Orel Mangala. Le médian de Nottingham Forest au profil nettement plus défensif était aligné aux côtés de De Bruyne et Onana.

Belle prestation au milieu d'Orel Mangala. ©VKA

Après trois montées au jeu, dont une contre la Suède la semaine passée, il s’agit de la première titularisation de celui qui a été formé à Anderlecht et était parti pour Stuttgart à l’été 2018. Il a été l’auteur d’un bon match, à la fois important dans le travail défensif, mais aussi décisif offensivement, lorsqu’il a très bien récupéré et servi De Bruyne sur le 0-2.

Une hiérarchie se construit

Neuf des dix joueurs de champs titulaires contre l’Allemagne l’avaient été face à la Suède quatre jours plus tôt (0-3). En défense, Tedesco a relancé la même ligne arrière à quatre avec Castagne, Faes, Vertonghen et Theate, alors qu’on pouvait se demander si Bornauw n’allait pas recevoir du temps de jeu. Devant, le duo Lukaku – Lukebakio était également reconduit. Il n’y a qu’au milieu que l’animation a changé, donc, avec ce triangle où De Bruyne et Onana ont vu Mangala débarquer, aux dépens de Trossard, donc. Y aurait-il, déjà, une hiérarchie dans l’esprit de Tedesco ? À confirmer en juin contre l’Autriche et en Estonie.

Saelemaekers arrière gauche surprise

Petite surprise en deuxième période avec le remplacement de Jan Vertonghen par Alexis Saelemaekers… qui prenait la place d’Arthur Theate comme arrière gauche d’une ligne défensive qui restait composée de quatre éléments. Le Milanais, droitier pour rappel, est tout sauf un habitué de ce poste, qu’il n’a jamais occupé en poste, si ce n’est quelques minutes pour dépanner à l’occasion.

Pas évident pour Saelemaekers de dépanner comme arrière gauche.

Dans ce contexte, il a fait ce qu’il a pu, mais a logiquement souffert, comme sur le deuxième but allemand où l’on voit qu’il ne sait pas comment défendre sur Gnabry.

Gagnez, jeunesse

Avec cinq joueurs sur la pelouse de 25 ans ou moins en début de match (Onana, Theate, Faes, Mangala et Lukebakio) et même huit lorsque Salemaekers, Bakayoko, De Ketelaere, Lavia et Openda sont montés au jeu (Lukebakio et Mangala sont sortis), il y avait un vent de jeunesse qui soufflait sur l’équipe belge.

Au-delà de l’âge, il y avait très peu de “caps'” belges à Cologne puisque onze des dix-sept joueurs utilisés par Tedesco avaient moins de 15 apparitions chez les Diables : Lavia (0), Bakayoko (1), Faes (2), Mangala (3), Casteels (4), Onana (5), Theate (5), Lukebakio (6), Openda (7), Saelemaekers (10), De Ketelaere (11). Oui, c’est une équipe d’avenir qui est allé s’imposer en Allemagne.