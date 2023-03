Mais le Belge a longuement fait parler de lui ce mardi matin puisque “Vanity Fair” a publié une longue interview aux côtés de sa fiancée israélienne. L’occasion pour les tourtereaux d’évoquer leur mariage prévu en juin prochain. “On a déjà la date et ce sera dans un lieu magnifique. Il s’agira d’une cérémonie privée, romantique et drôle. On organisera une grande fête où la musique ne manquera pas. On adore d’ailleurs danser du reggaeton”.

Parmi les invités, Courtois n’a pas oublié de convier son patron, Florentino Pérez, président du club merengue. “On l’a invité, on espère qu’il pourra venir”, explique Mishel Gerzig. Avant que Courtois ne poursuive. “Je m’entends bien avec lui. C’est le chef et il veut qu’on gagne toujours. J’aime son style, il est très proche des joueurs. Il ne rate aucun match, je n’avais jamais vu ça de la part d’un dirigeant auparavant. C’est un grand président ! Ce n’est pas comme si l’on s’envoyait tout le temps des messages mais on se parle avant et après les matches. Lorsqu’il est en tribunes, il n’hésite pas à venir parler à Mishel et au reste de nos proches”.

Le gardien de 30 ans est également revenu sur son passé et la “meilleure décision de sa vie” : quitter Genk pour l’Atlético Madrid en 2011. “On me conseillait de rester en Belgique mais je savais que si je voulais grandir, tant sur le plan professionnel que privé, je devais m’en aller à ce moment-là”.

Avant de revenir sur son présent dans la capitale espagnole. “J’ai eu la chance de jouer dans de grands clubs comme l’Atlético et Chelsea mais le Real Madrid est le plus grand club du monde. Tout le monde te reconnaît et te félicite si tu viens de gagner un titre”.

Le Belge explique d’ailleurs qu’il n’est pas facile de maintenir l’anonymat dans les rues de la capitale espagnole. “Se promener sur la Gran Via (l’une des rues principales de Madrid, NdlR) ? C’est compliqué, même si on met une casquette et des lunettes. Mais on aime être spontanés”.

Les fiancés en ont également profité pour revenir sur leur première rencontre, au restaurant “Ten con Ten”. “Lorsque nous nous sommes vus pour la première fois, nous avons ressenti des papillons dans le ventre”.

Mais avant le mariage, Courtois devra terminer la saison avec le Real avec un objectif bien précis en tête : soulever la Champions League pour la deuxième année consécutive. Et pour y parvenir, la bande à Benzema devra passer l’obstacle Chelsea pour une place dans le dernier carré.