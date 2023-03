Arthur Theate après la victoire en Allemagne : “Cela donne un boost”

La seconde mi-temps était beaucoup plus compliquée. Saelemaekers a eu du mal comme arrière gauche. “C’était compliqué de monter au jeu dans un match pareil. J’ai essayé de l’aider et de le coacher, comme Jan le fait avec moi. Mais les deux mi-temps ne sont pas comparables. On a joué beaucoup plus bas en deuxième. On a perdu la possession du ballon. Parfois, il faut souffrir pour gagner un match. Cela a rendu la victoire encore plus belle.”

Il est clair que Tedesco a marqué des points auprès de ses joueurs. “Il insiste sur plein de choses, il est très concret dans ce qu’il veut. Nous avons appliqué ses consignes.”

Les deux matchs ont effacé les doutes qui existaient au sujet de cette équipe. Theate : “Au sein du groupe, il n’y a jamais eu de doutes. Les doutes venaient de l’extérieur. On avait une grande confiance en nous, et elle est encore plus grande après ces deux victoires. Mais il reste beaucoup à améliorer.”