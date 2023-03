Domenico Tedesco satisfait de son premier rassemblement avec les Diables: "Si on joue toujours avec la même intensité…"

Mais le sélectionneur, pour qui ce match en Allemagne était particulier, avait d’autres points à aborder.

La première demi-heure. "On voulait commencer fort, pour surprendre l'Allemagne, dès les premières minutes, avec un pressing fort. On a su le mettre, mais on a été aussi bon dans le contre-pressing. On a toujours trouvé l'homme libre. Le seul regret de cette première demi-heure, c'est qu'on aurait pu tuer le match, et mener 3 ou 4-0. C'est resté ouvert jusqu'à la fin, mais on est heureux. Je retiens aussi que l'Allemagne n'a pas créé trop d'occasions quand on était bien en place."

La prestation de Yannick Carrasco. "Il a été intelligent dans le pressing, il a su fermer l'intérieur du jeu, en étant discipliné. Il a su amener l'intensité nécessaire et sa manière de provoquer en un contre un a été intéressante. Je suis très heureux de l'avoir dans ces conditions."

Le choix d'Orel Mangala. "On voulait être plus stable au milieu, et soulager la défense. En Suède, Kevin (De Bruyne) était en numéro six et Amadou (Onana) était proche de lui. Ce soir (mardi soir), c'est Amadou qui est venu en numéro six. Le choix d'Orel est pour l'équilibre de l'équipe, pas un choix contre Leandro (Trossard). Il est bien monté, d'ailleurs."

Alexis Saelemaekers arrière gauche et Charles De Ketelaere plutôt que Loïs Openda. "Sur le côté gauche, on est un peu court. Arthur (Theate) peut dépanner, mais ce n'est pas sa position naturelle. Je voulais le voir dans l'axe en deuxième mi-temps et je devais faire un choix à gauche. Timothy (Castagne) peut y jouer, mais il m'a dit qu'il se sentait plus à l'aise à droite. J'ai donc voulu voir Alexis à ce poste, pour le tester, et essayer de trouver une autre solution. On a aussi des jeunes, derrière, mais il faut être sûr du moment où on les amène à jouer. Pour Charles (De Ketelaere), l'idée était de mettre de la taille, parce que l'Allemagne pressait, et Charles est polyvalent. Loïs (Openda) est bien monté."

Comment va-t-il occuper les mois avant le prochain rassemblement ? "Je vais d'abord voir beaucoup de matchs. Ensuite, je vais suivre les joueurs, pas seulement ceux qui étaient présents dans cette sélection, les autres aussi."