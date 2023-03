Du tac au tac avec Teklak: "Mangala est tout le temps dans le sens du jeu"

2. "De Bruyne dans un fauteuil en dix." "Dans ce 4-3-3, Mangala a apporté de la stabilité en plus de cette supériorité numérique. Résultat : De Bruyne a vraiment évolué en n°10 dans une situation plus confortable pour lui avec des milieux travailleurs mais qui ont aussi incarné des relais techniques fiables. J'ai senti un peu de frustration encore chez lui quand le pressing n'était pas assez coordonné à son goût un peu par sa faute aussi parce qu'il a eu tendance quelques fois à sortir de position en se montrant trop gourmand quand il a été attiré par le ballon. Mais les Diables ont été plus équilibrés, plus structurés et des triangles naturels se sont dessinés avec ce 4-3-3."

3. "Il y a une vraie complémentarité entre Mangala et Onana…" "Mangala a peut-être été le meilleur joueur en première période. Il a très bien intégré son rôle aux côtés d'Onana en donnant l'impulsion dans la première relance. Ce qui est frappant chez lui, c'est cette faculté à être tout le temps dans le bon sens avec son jeu de corps et ses contrôles orientés. Il a un gros volume de jeu mais aussi de la justesse technique. Athlétiquement, il a cette explosivité qui lui permet de se mettre plus vite en action qu'Onana. Il y a une vraie complémentarité avec lui. Après, ni l'un, ni l'autre ne sont des numéros six. Pas plus que Tielemans. Onana, dans ce rôle de milieu défensif, a une telle dimension physique qu'il en est monstrueux. Cela fait mieux que compenser ses petites difficultés dans l'impulsion qu'il donne moins au jeu."

4. "…. et entre Theate et Carrasco" "Carrasco joue enfin à son poste préférentiel et a su trouver avec Theate une complémentarité défensive intéressante. Theate n'a pas été dans des situations de déséquilibres vues en Suède. C'est notamment à cause du système qui n'était plus asymétrique. Il a joué comme un latéral traditionnel et Carrasco en a profité pour faire le travail offensivement. "

5. "Saelemaekers n'avait pas de repère." "Saelemaekers est entré à un poste qui n'est pas le sien dans un système où il n'a que peu de repères. Il ne faut pas le blâmer pour cela. À Milan, il évolue dans le couloir droit en piston. Ce qui est totalement différent. D'autant que d'entrée, il a été ciblé en plus par des Allemands qui ont joué avec deux éléments sur le côté à chaque fois. D'où cette entrée délicate."