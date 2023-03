Il n’a pas toujours été aidé par son positionnement, comme ailier gauche, et on a plus souvent pointé ses lacunes dans son travail défensif que son apport offensif. Avec le changement de sélectionneur, et de système, pour passer à quatre défenseurs derrière, il doit (un peu) moins se préoccuper de ce qu’il se passe dans son dos. Il a encore quelques absences, mais cela saute (un peu) moins aux yeux. Et cela lui permet d’avoir un autre impact.

Mardi soir, après une prestation déjà intéressante en Suède mais quelque peu effacée par Dodi Lukebakio, l’homme du match, le joueur de l’Atlético de Madrid a surtout offert une première demi-heure de grande qualité.

44 ballons touchés

Il a ouvert le score, bien sûr, mais il a aussi été un élément important, pour amener de la percussion, par son dribble - il en a tenté quatre et réussi trois - ou quand il a tenté quelques relais, pour prendre le couloir ou rentrer dans le jeu.

Son implication dans le jeu a été visible, et qu’il finisse, au bout d’une heure, le moment où il a été remplacé, avec le deuxième plus haut total de ballons touchés (44) en donne une idée.

Carrasco est toujours le même joueur, mais il y avait quelque chose en plus, à Cologne, dans son comportement. Plus bavard, pour repositionner ou guider Theate, il est apparu concerné, comme s’il avait pris conscience que lui aussi doit changer de statut dans une sélection où il est devenu, avec 64 caps, un des plus anciens.

Il n’est pas encore vice-capitaine, mais Carrasco devrait prendre un peu plus de place, par son apport technique, en veillant à garder un œil sur son repositionnement défensif, mais aussi par ses prises de parole, dans la vie de groupe.