Romelu Lukaku adoube la relève après la belle semaine des Diables rouges : “Cette jeune génération a faim”

Quatre buts en deux matchs, pour porter son total en sélection un peu plus haut, encore, avec 72 réalisations en 106 “caps” : Romelu Lukaku a encore fait du Romelu Lukaku, avec les Diables rouges, cette semaine. Triple buteur face à la Suède, il a planté la seconde rose des siens contre l’Allemagne (2-3), mais a aussi été déterminant par son jeu dos au but sur le 0-1, en offrant le ballon à De Bruyne. “Marquer quatre fois ? Non, ça ne me surprend plus vraiment”, répond-il avec franchise à la sortie des vestiaires, à Cologne. “Je continue de marquer autant grâce au travail que j’effectue tous les jours à l’entraînement. Si vous travaillez bien, ça portera ses fruits en match.”