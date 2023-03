Un départ comme dans un rêve pour Tedesco

Que ce soit dans la maison familiale à Stuttgart ou dans sa chambre d’hôtel à Tubize, là où il se partage depuis son arrivée chez les Diables, Domenico Tedesco a dû plusieurs fois rêver ses débuts. Et la réalité ne devait pas être bien éloignée de ses nuits les plus optimistes avec deux succès en deux matchs, entre Stockholm et Cologne.