Diables rouges : Youri Tielemans, une rechute et des questions sur son avenir et sa fin de saison

Tielemans est dans le flou

À Leicester, ça sent la trouille ! Plus que jamais, les Foxes sont acculés par le spectre d’une relégation qui leur pend au nez depuis près de deux ans. Pour le club, la blessure de Tielemans arrive au pire des moments. Ce week-end, le club affronte Crystal Palace qui vit la même saison. Deux points séparent les deux équipes actuellement. Autant dire que Brendan Rodgers aurait bien aimé aligner son numéro huit. “Malheureusement, il a eu une légère rechute”, a déclaré le manager. “Il devait s’entraîner normalement cette semaine. Tout allait bien jusque-là. Mais il aura besoin de repos pendant plusieurs semaines supplémentaires.” Pour le moment, difficile de dire jusqu’à quand il sera absent. “Nous avons trouvé un consensus”, a poursuivi Rodgers. “Il sera au repos au total lors des deux prochaines semaines. Ensuite, nous verrons où en sera sa cheville et nous évaluerons sa disponibilité au fur et à mesure.”

Un journaliste lui a ensuite posé la question de savoir s’il ne lui restait qu’une poignée de rencontre à jouer avec Leicester cette saison. “Oui, c’est probablement le cas. C’est dommage parce qu’il se débrouillait très bien. Mais il a cette irritation…” Une réponse un brin fataliste pour l’ancien coach de Liverpool. Parce qu’il sait que le Diable est en fin de contrat cet été. Et qu’il a pour ambition de retrouver la Ligue des champions. Lui, qui est le cinquième joueur le plus jeune à disputer cette compétition dans l’histoire.

Quel avenir pour le Diable ?

Une chose est certaine : il ne descendra pas avec son club en Championship si c’est le cas. Depuis plusieurs mercatos, des grosses écuries se sont intéressées à son cas. Arsenal a été évoqué, tout comme Tottenham ou Newcastle. Le premier a finalement relancé Xhaka, Conte voulait des profils plus physiques pour son milieu de terrain tandis que le troisième a choisi d’autres options.

Différence majeure avec l’été dernier : les offres arriveront directement sur la table de son agent cette fois-ci. Ce qui signifie qu’il aura l’embarras du choix car les clubs ne devront pas débourser d’indemnité de transfert. Par conséquent, la partie est très ouverte pour son avenir. “C’est très difficile de savoir où il jouera l’an prochain”, explique Jordan Blackwell, suiveur du club pour le Leicester Chronicle. “Leicester l’aurait vendu la saison dernière, mais ils n’ont reçu aucune demande formelle pour lui. Je pense qu’il aime la vie en Angleterre et il souhaite disputer la C1. Il préférerait donc un club anglais qui lui offre cette possibilité. Et je pense que c’est réalisable parce que Tielemans, même s’il est moins fort que lors de ses premières saisons, est l’un des meilleurs agents libres sur le marché.”

Pour le journaliste, il devra bien choisir son club sans se tromper. “Malgré les quelques critiques, il a marqué certains buts spectaculaires cette saison. Avant sa blessure, il était aussi l’un des meilleurs joueurs du championnat pour faire progresser son équipe avec ses passes. La seule chose qu’il doit améliorer est sa vitesse d’exécution. Si un match se déroule rapidement, il a parfois du mal à suivre. Il ne rentrerait pas dans le système de Liverpool, par exemple.”

Il va devoir se montrer pour revenir chez les Diables

Avec Tedesco, les passe-droits, c’est terminé ! Autant dire que le petit chouchou de Martinez va devoir cravacher pour convaincre l’Allemand. Ce dernier aime les profils robustes et physiques qui mettent de l’intensité dans leurs courses. Des caractéristiques qui collent davantage à un joueur comme Mangala. Finalement, Tedesco est de la filiale allemande et souhaite adopter le même style que Klopp chez les Reds avec un jeu direct. Pas de quoi arranger les affaires du Foxes.

Pour autant, il ne faut pas enterrer le Bruxellois. Déjà, il est capable d’imposer un pressing sur ses adversaires et de jouer en avançant. En tant que vrai numéro huit, il pourrait aussi bénéficier d’un vrai numéro six avec lui comme Onana. Par ses passes et sa vista, il est également capable de trouver l’homme libre dans le cœur du jeu ou plus loin avec son jeu long. Tielemans possède les qualités pour s’imposer sous Tedesco. D’autant plus qu’à 25 ans, il représente le présent et l’avenir de la sélection. Mais aucun cadeau ne lui sera fait et il devra prouver sur le terrain qu’il a sa place dans le onze.

Dans cette optique, cette blessure tombe très mal. Il reste encore onze matchs à disputer pour se sauver. Absent depuis début mars, il aurait besoin de temps et de rythme avant de retrouver la compétition. Et ce, même s’il sortait de l’infirmerie sans douleur dans deux semaines par miracle. Il n’est pas encore trop tard… mais le temps va filer rapidement. Pour son avenir en club comme avec les Diables, il serait donc essentiel que sa blessure ne s’éternise pas. Sous peine de prendre du retard dans l’esprit du coach national.