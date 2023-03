La première demi-heure étouffante et enthousiasmante de Cologne doit servir de référence pour la suite, de modèle qui doit devenir la norme sur tout un match. Elle porte forcément la signature de Domenico Tedesco même s’il ne faut certainement pas oublier d’un coup, d’un seul tout ce que Roberto Martinez a apporté au football belge. Le Catalan a accompagné la fameuse génération dorée qui a commencé à s’éclipser.

Croire que son crépuscule allait plonger les Diables dans une nuit noire n’a fait qu’aiguiser l’appétit de la nouvelle vague qui attendait dans l’ombre pour enfin prendre la lumière. Qui souriait en coin face aux oiseaux de mauvais augure qui ont cru venir voir la fin de l’abondance uniquement par méconnaissance d’un réservoir décomplexé par les barrières que les aînés ont fait tomber. Voilà venir la génération des affamés.

Elle est d’abord incarnée par Wout Faes, Orel Mangala et Dodi Lukebakio. Le trio a dû ronger son frein, barré par une concentration de talents unique dans l’histoire belge et il arrive à l’heure de la maturité, façonné par la Ligue 1 et la Bundesliga. Avec dans son sillage une jeunesse flamboyante, celle des Amadou Onana, Arthur Theate, Loïs Openda, Johan Bakayoko ou Roméo Lavia.

Au coup de sifflet final à Cologne, l’équipe affichait dix sélections de moyenne, chiffre boosté par les 31 et 26 capes de Timothy Castagne et Leandro Trossard. Ses 23 ans et 4 mois au compteur avec en tout sept joueurs qui peuvent potentiellement disputer l’Euro Espoirs en juin attestent d’un souffle nouveau. Dans un projet différent. L’heure n’est pas venue de comparer une méthode pour l’opposer à une autre : Martinez avait taillé un costume sur mesure à Eden Hazard, Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku comme Tedesco a pris le parti de le faire avec ces deux derniers auxquels est associé aussi Yannick Carrasco. Trois hommes qui, avec Jan Vertonghen, sont des ponts entre les générations. La dorée et celle des affamés. Qui espère elle aussi rimer avec succès.