Critiqué depuis plusieurs mois par la presse italienne qui le verrait déjà bien quitter les Rossoneri cet été, CDK n’a pas pu se rassurer lors du dernier rassemblement des Diables rouges. Même s’il est la base du but de De Bruyne face à l’Allemagne, pour le reste, il n’a quasiment pas touché le ballon face à la Mannschaft dans une deuxième période compliquée.

Un soutien sans faille du vestiaire milanais

Mais même dans cette mauvaise passe prolongée, De Ketelaere peut toujours compter sur le soutien du vestiaire milanais. Dernièrement, c’est la jeune pépite italienne Sandro Tonali qui a dénoncé les critiques à l’encontre du Belge : “C’est normal que ça se passe comme cela, il m’est arrivé la même chose à l’époque”, a commencé le milieu de terrain dans la Gazzetta dello Sport, “Il a été acheté pour une très grosse somme, on l’a fait venir pour être décisif mais il paye la pression.”

Pour Tonali, il ne manque qu’une seule chose à notre compatriote pour enfin exploser à l’AC Milan : “C’est un grand joueur, qui doit retrouver sa confiance et nous devons l’aider à y parvenir. Il suffit d’un bon match et nous verrons alors le vrai De Ketelaere.”

Son entraîneur Stefano Pioli ne cesse également de le défendre dans la presse depuis de nombreux mois, de même que le directeur sportif Paolo Maldini.

Plus récemment, c’était Zlatan Ibrahimovic qui avait pris CDK sous son aile : “Je me reconnais quand j’ai fait mes premiers pas en dehors de mon pays. Ça m’a pris un an. C’est difficile d’être loin de son pays et de sa famille. Mais ici à Milan, tout le monde l’aide pour qu’il se sente chez lui dans le vestiaire”, avait expliqué la star suédoise.