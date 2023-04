La chronique de Thomas Chatelle: KDB ne s’en bat plus les...

Entre le Kevin De Bruyne de la Coupe du monde au Qatar et celui de Stockolm ou Cologne, la métamorphose est immense. Et pourtant, à peine quelques mois séparent ces deux moments. Quelques mois durant lesquels il s’est fait titiller par son coach fétiche à Manchester City. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Pep Guardiola utilise la carotte et le bâton pour tenter de retirer le meilleur de son joueur phare ; la carotte en lui disant qu’il est peut-être le meilleur joueur ayant évolué sous ses ordres (derrière l’extraterrestre Messi), le bâton en le faisant asseoir plus souvent qu’à son tour ces derniers temps sur le banc des réservistes. La raison principale évoquée par Guardiola pour expliquer cette mesure forte reste la crainte de voir son joueur belge s’endormir sur les lauriers de son talent infini. Le coach catalan se justifiait récemment en expliquant le danger pour un joueur de la trempe de KDB de ne plus faire les petites choses simples et basiques avec assiduité.