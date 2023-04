Le Stade de Reims de Will Still est allé s'imposer 0-3 à Nantes lors de la 29e journée du championnat de France, dimanche. Chez les vainqueurs, Thibault De Smet a joué tout le match tandis que Thomas Foket a cédé sa place à Maxime Busi (85e). Au classement, les Rémois se hissent en 7e position (46 points). Les Nantais sont 14e (30 points)

En début de rencontre, les Nantais ne sont pas parvenus à lâcher les Rémois, qui ont pu compter sur un sauvetage à même la ligne sur une reprise de Mousa Sissoko (15e). Restés à la hauteur des Canaris, les Champenois se sont portés dans le camp adverse, un tir de Folarin Balogun heurtant la transversale (31e). Mais sur une passe en retrait de Yunis Abdelhamid, Alexis Flips a marqué (38e, 0-1) avant de signer un doublé supersonique sur une perte de balle nantaise (40e, 0-2). En seconde période, Marshall Munetsi a assuré le succès des visiteurs (58e, 0-3)

Sans Brecht Dejaegere, Toulouse a essuyé à Brest sa cinquième défaite en six matches (3-1) alors que Thijs Dallinga avait ouvert la marque (10e, 0-1). Grâce à Steve Mounie (33e, 1-1), Jérémy Le Douaron (63e, 2-1) et Mahdi Camara (84e, 3-1), les Bretons ont pris un peu l'air en bas de classement (27 points, 15e). Le Téfécé occupe la 13e position (35 points) et s'est fait dépasser par Clermont (37 points, 12e), vainqueur 2-1 d'Ajaccio. Les Corses sont 19e (21 points). Alexandro Caufriez est monté au jeu côté clermontois (64e).

ESPAGNE :

En Espagne, Almeria a partagé 2-2 au Celta Vigo après avoir mené à deux reprises par Srdjan Babic (7e, 0-1) et Arnau Puigmal (32e, 1-2). Les buts de Haris Seferovic (10e, 1-1) et Carles Perez (42e, 2-2) sont tombés avant que Largie Ramazani ne monte au jeu pour les visiteurs (61e). Après 27 journées, Almeria est 18e et premier descendant (27 points) et le Celta Vigo est plus à l'aise (35 points, 10e).

ANGLETERRE:

Romeo Lavia et Southampton se sont inclinés 1-0 face à West Ham dimanche dans un match entre deux équipes luttant pour le maintien en Premier League.

Le Diable Rouge a joué tout le match dans les rangs des Saints, lanterne rouge de la Premier League avec 23 points en 29 matchs, soit un retard de 3 points sur Leeds, le premier non-relégable.

West Ham, qui s'est imposé grâce à un but de Nayef Aguerd à la 25e minute, se donne de l'air et pointe au 14e rang avec 27 unités.