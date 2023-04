Openda et Theate se montent le chou, Doku s’en mêle : la tension entre les Diables était palpable lors de la victoire de Lens face à Rennes

Menée au score, l’équipe de Rennes tentait le tout pour le tout pour revenir au score alors que les Lensois jouaient la montre en gagnant du temps à chaque arrêt de jeu. À la 58e minute, alors que Openda est lancé en profondeur, Arthur Theate lui barre le chemin et met le ballon en sortie. Une phase réglementaire dans les gestes que l’attaquant des Diables à cependant du mal à accepter. Openda le fait alors savoir de vive voix à Theate qui ne bronche pas et envie un solide regard de rage à son équipier sous la tunique de l’équipe nationale.

Openda, le dos tourné, en profite alors pour aller chercher doucement le ballon en dehors des limites du terrain et harangue les supporters lensois en leur demandant de faire plus de bruit dans les tribunes. Passe alors à ce moment-là un certain Jérémy Doku qui s’échauffait et qui n’a pas hésité à bousculer Openda pour qu’il se dépêche à remettre le ballon en jeu. Une façon de faire que le buteur de la rencontre semble ne pas trop avoir apprécié puisque ce dernier semble lui envoyer quelques mots “doux” avant de jouer la remise en jeu. Ambiance !

Avec cette victoire importante face à Rennes, Lens s’installe au 2e rang au détriment de Marseille, tenu en échec à domicile par Montpellier (1-1), vendredi. Les deux équipes comptent 60 points mais Lens a une meilleure différence de buts. Le PSG est en tête avec 66 unités. Rennes pointe au 5e rang avec 50 points à 4 unités de la 4e place qualificative pour l’Europa League.