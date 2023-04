Celui qui est devenu Diable rouge en juin dernier et qui a disputé la Coupe du monde a déjà été approché l'hiver dernier par les clubs du top Arsenal et Chelsea. Mais le milieu de terrain qui en est à son troisième club en trois saisons a préféré terminé la campagne 2022-2023 avec les Toffees avec pour mission de maintenir le club de Liverpool en Premier League.

Mais pour la saison prochaine, Everton s'est déjà quasiment résigné à perdre sa pépite. Si le club descend en Championship, ce sera une certitude, si le club se maintient les chances d'un départ sont de l'ordre de 99%. Les dirigeants auraient d'ailleurs déjà fixé son prix à 60 millions minimum, espérant récupérer 70 millions d'euros sur le joueur dont le contrat court jusqu'en 2027, selon les informations du Nieuwsblad.

Comme c'était déjà le cas lors du mercato d'hiver, Chelsea et Arsenal sont pour les instants les clubs les plus intéressés. Le Nieuwsblad affirme avoir reçu la confirmation que les deux clubs sont en contact constant avec le Belge de 21 ans et son entourage. Mais au vu de son ascension, il est certain que tous les grands clubs de Premier League suivront sa situation de près.