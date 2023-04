La FIFA se mêle de l'affaire Lukaku : "Tout simplement inacceptable, des sanctions sportives strictes doivent être appliquées"

Mardi soir, à la fin de la demi-finale aller de Coupe d'Italie contre la Juventus (1-1), le Diable Rouge de l'Inter Milan a été la cible d'insultes racistes au moment d'égaliser sur penalty.

Sur certaines vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut entendre notamment des cris de singe émanant des tribunes.

Lukaku a été exclu juste après son but, averti une seconde fois après avoir célébré ce but face à la tribune des supporters turinois, le doigt sur la bouche.

Pour le président de la FIFA, "les victimes de ces abus doivent être soutenues et les auteurs dûment punis par toutes les autorités".

"Nous devons veiller à ce que des sanctions sportives strictes soient appliquées pour faire face à de tels incidents et avoir un effet dissuasif. Une fois pour toutes : Non au racisme. Non à toute forme de discrimination", a-t-il conclu.

"L'histoire se répète. Je l'ai vécu en 2019, et en 2023 encore... J'espère que la Ligue va vraiment agir cette fois", a écrit sur Instagram Lukaku, en référence à de précédents cris racistes à son encontre à Cagliari, qui n'avaient pas été suivis de sanction.