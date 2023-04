Les débuts de rêve de Trossard à Arsenal continuent : le Diable rouge a été élu joueur du mois chez les Gunners

Il n’aura pas fallu longtemps pour que Leandro Trossard réussisse à convaincre tout le monde à Arsenal. En un peu plus de deux mois, le joueur qui a quitté Brighton cet hiver contre 24 millions d’euros a déjà disputé treize rencontres avec les Gunners pour un but mais surtout sept passes décisives, dont six rien que sur le mois de mars.