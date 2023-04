Mbappé et d’autres stars viennent à la rescousse de Lukaku après les insultes racistes qu’il a subies : “On ne va pas vous laisser faire !”

Romelu Lukaku a été victime de racisme durant la rencontre de Coupe d’Italie entre l’Inter Milan et la Juventus. Lors de son but, il a célébré face aux supporters adverses avec un doigt sur la bouche pour leur demander de se taire. Dans la foulée, l’arbitre de la rencontre a décidé de lui adresser un second carton jaune, synonyme d’exclusion.