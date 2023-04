Soutenu par Kylian Mbappé et d’autres stars du ballon rond, le meilleur buteur de l’histoire des Diables a également été défendu par… son agence de marketing. Roc Nation a effectivement décidé d’acheter une page publicitaire dans le célèbre journal sportif transalpin : “La Gazzetta dello Sport”. Sur cette page, on peut lire. “Dans le football professionnel, les joueurs noirs ont souvent fait l’objet de discours de haine. La haine exprimée par des huées, des reproductions de bruits de singe, des insultes racistes, des lancers de peaux de banane. Tout cela devant les enfants et les familles des joueurs. Personne n’a subi les conséquences de cet horrible comportement et rien n’a changé pendant toutes ces années. Aucune mesure n’a été prise pour vaincre ce problème. Donc, au final, les seules personnes qui seront tenues comme les responsables sont les joueurs eux-mêmes lorsqu’ils réagissent à ce comportement dégoûtant pendant un match”.

Avant de poursuivre.” Dans un jeu qui unit les gens du monde entier, nous ne devons montrer que le meilleur de l’humanité. Il n’y a pas de place pour le racisme. Cela ne peut être toléré. L’Italie vaut mieux que cela. Nous valons tous mieux que ça. C’est pourquoi nous appelons la communauté sportive mondiale à dénoncer ce comportement raciste et à sensibiliser les haineux afin qu’ils puissent revenir à un niveau de civilisation plus humain. Une norme plus décente, plus respectueuse. Travaillons ensemble pour bannir le racisme à vie”.