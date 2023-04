"Il est temps que tous les athlètes s'unissent pour que nous puissions combattre cette maladie comme il se doit. Si nous sommes ensemble, nous pouvons vraiment changer les choses, car toutes ces instances ne vont pas le faire pour nous", a écrit Depay, mentionnant notamment ses compatriotes Virgil van Dijk, Clarence Seedorf et Nigel de Jong mais aussi Kylian Mbappé, Neymar, Marcus Rashford ou encore David Alaba.

À lire aussi

L'international néerlandais a accompagné son texte d'une photo de Romelu Lukaku, victime d'insultes racistes mardi à la Juventus. Lukaku avait permis à l'Inter d'arracher le nul (1-1) en transformant un penalty dans les arrêts de jeu. Le Diable Rouge a ensuite célébré son but devant les supporters turinois avec un doigt sur la bouche. Des échauffourées s'en sont suivies et Lukaku a écopé d'un second carton jaune, synonyme d'exclusion.