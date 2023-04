Notamment à cause d'une grosse altercation entre Valverde et Baena. Le milieu aurait frappé l'Espagnol sur le parking du stade. Il faut dire que les deux hommes ont des antécédents. Le second se serait moqué du premier suite aux difficultés de sa femme pour accoucher d'un enfant. "Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître", aurait balancé Baena. Ce à quoi Valverde lui aurait demandé de répéter sa phrase en le frappant sur la joue.

Au lendemain de cette altercation, Baena a été porté plainte à la police et non auprès des autorités de la Liga. "Une fois de plus, Villarreal CF rejette tout acte de violence et croit fermement en la version des faits du joueur et le soutiendra tout au long de ce processus", précise le Sous-Marin jaune dans un communiqué. Valverda pourrait donc être puni pénalement mais aussi sportivement selon AS.