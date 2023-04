Entre racisme, occasions manquées et buts sur penalty : les montagnes russes de Romelu Lukaku

Finalement, les moments où il ne tremble jamais se trouvent sur le point de penalty. À ce petit jeu, il est imbattable ou presque. À l’image de son pénalty marqué contre la Juve il y a une semaine où celui inscrit contre le Benfica en Ligue des champions ce mardi.

Au Portugal, il a d’ailleurs célébré sa réalisation de la même manière que contre la Vieille Dame. Pas un signe de provocation, juste sa célébration normale. “La signification ? C’est un secret”, a-t-il expliqué après la rencontre. Il a également fait un M avec sa main. Un geste beaucoup plus facile à comprendre car il s’agit d’une dédicace envers sa maman, Adolphine.

Lukaku célèbre son but et le dédicace à sa maman, Adolphine. AP Photo/Armando Franca) ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Le Diable rouge est ensuite revenu sur ce nouveau but de spécialiste. “Je n’écoute personne avant de tirer un penalty, pas même mes coéquipiers. Pour moi, c’est de la concentration”, assure-t-il. Lucide sur ses performances, le Belge de 29 ans sait qu’il peut s’améliorer. “Je comprends les critiques sur mes performances précédentes. Mais je ne pense qu’à regarder devant moi et faire le mieux possible pour le club.”

Une chose est certaine : il a les Nerazzurri dans le sang. “Nous avons tous la responsabilité de tout donner pour l’Inter. Désormais, nous devons continuer en championnat pour arriver en confiance pour le match retour. Avec nos occasions, nous aurions pu marquer plus. Il faut répéter ce genre de rencontre en Serie A.”

La dernière semaine a été fortement agitée pour Romelu Lukaku. Face à la Juventus, il a écopé d’une carte rouge pour avoir célébré un but devant les Tifosi adverses après avoir subi des insultes racistes. Malgré cet état de fait et après avoir reçu le soutien du monde du football, il a tout de même été suspendu par la fédération italienne de football. Une décision incompréhensible pour certain et qui prouve que les racistes ont finalement gagné.

Après la victoire contre Benfica, Javier Zanetti a directement pointé la tête de Lukaku aux supporters milanais. Comme pour leur demander de ne pas oublier tous les sacrifices que le Diable effectue sur le terrain. “Depuis que je suis arrivé à l’Inter, il m’a beaucoup aidé sur le plan mental”, explique l’attaquant pour Sky Sports. “Il m’a toujours dit que pour surmonter les moments difficiles, il fallait garder la tête froide. Il me l’a encore répété avant et après le match. Et je pense qu’il a raison.”

On ne sait pas encore s’il sera titulaire au match retour, mercredi prochain. Mais Romelu devra de toute façon confirmer face à Monza ce samedi. S’il joue moins qu’espéré, le joueur formé au RSCA assure comprendre Simone Inzaghi. “L’entraîneur effectue ses rotations. Quand tu as une équipe avec quatre attaquants, il faut s’adapter. Pour moi et Correa, quand on est entré, c’était plus facile de faire la différence. Il faut continuer comme ça, on fait un super boulot pour l’Inter et pour les supporters.”