Sortie remarquée de Kevin De Bruyne : Pep Guardiola explique son choix

Ce dernier s’est expliqué sur son choix qui a pu étonner certains. “La décision est purement tactique”, a-t-il expliqué pour le Manchester Evening News. “J’ai analysé la performance de l’équipe et j’ai pris cette décision. À ce moment-là, nous avions besoin d’une énergie supplémentaire de la part de Julian. Je suis là pour prendre des décisions et c’est ma plus grande qualité.” Difficile de lui donner tort. Après son remplacement, Bernardo Silva a marqué le second but tandis que Haaland a clôturé le score.

Quelques minutes avant sa sortie, KDB a dû se faire soigner sur la ligne de touche après avoir tenté de sauver un ballon. Il a ensuite été touché à la cheville quelques minutes plus tard. Mais visiblement, ce n’est pas une quelconque blessure qui a motivé le Catalan. En seconde période, il est également vrai de dire que le Belge de 31 ans semblait un peu emprunté. Omniprésent dans le pressing en première période, il a aussi envoyé trois passes clés à ses partenaires. Ce qu’on a moins vu pendant 20 minutes au retour des vestiaires.

”Ils sont capables de revenir”

Pour une fois, l’homme du match n’était pas Haaland ou le Diable, mais John Stones, passeur pour le cyborg sur la troisième réalisation. Le Catalan a tenu à rendre hommage à sa ligne défensive après le message envoyé à toute l’Europe. “Les quatre défenseurs ont su lire les situations dangereuses sans stress et sans anxiété. Nous savions que dans ce genre de match, nous allions souffrir et avoir des difficultés. Nous étions là dans les moments opportuns pour faire de bonnes actions.”

Après neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Citizens font partie des favoris pour la victoire finale... même s'il l'entraineur se méfie encore du Bayern Munich. “Ils peuvent marquer deux ou trois buts au retour. Nous savons ce que nous devrons faire là-bas”, a-t-il poursuivi. “J’ai entraîné à Munich pendant trois ans et je sais ce que la victoire signifie pour ce club. Mais nous irons là-bas pour marquer des buts et essayer de gagner le match.”

Pour cela, il aura bien besoin de KDB. Râleur dans l’âme ou pas !