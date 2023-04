Le Hertha Berlin s'est incliné lors de son déplacement à Schalke 04 (5-2) dans le cadre de la 28e journée de Bundesliga vendredi soir. Un résultat qui enfonce un peu plus le Hertha qui reste lanterne rouge avec 22 points alors que Schalke remonte à la 16e place avec 24 points mais reste dans la zone de relégation.

Schalke ouvrait rapidement la marque puisque Skarke trouvait le chemin des filets après seulement quelques minutes de jeu (3e, 1-0). Bulter faisait le break dans le premier quart d'heure pour les locaux (14e, 2-0). Juste avant la fin de la première mi-temps, Jovetic permettait au Hertha de rester dans le match (45e+2, 2-1).

Terodde mettait un terme au regain d'espoir des Berlinois au retour des vestiaires en redonnant une avance de deux buts à Schalke (48e, 3-1). Bulter se chargeait de planter le quatrième pour le club de Gelsenkirchen (78e, 4-1). Le but tardif de Richter n'aura rien changé la physionomie de la rencontre (84e, 4-2). Kaminski mettait fin à tout suspense dans le temps additionnel (90e+2, 5-2).

Dodi Lukebakio était titulaire pour ce choc de bas de classement et a disputé l'intégralité du match pour le Hertha.

TURQUIE

Galatasaray et Mertens plantent six buts à Kayserispor

Galatasaray s'est très largement imposé lors de la réception de Kayserispor (6-0) à l'occasion de la 29e journée de Süper Lig turque. Au classement, Dries Mertens et ses équipiers restent leaders avec 66 points.

Les Stambouliotes ont directement pris le match en main avec deux buts dans la première demi-heure de match, le premier était signé Icardi (18e, 1-0) et le deuxième Rashica (24e, 2-0). Juste avant le repos, Icardi s'offrait un doublé sur penalty pour permettre à Galatasaray de prendre le large (40e, 3-0). La première mi-temps virait à l'humiliation avec un triplé de l'attaquant argentin (45e+12, 4-0). Akturkoglu et Zaniolo marquaient les cinquième et sixième buts de la rencontre (59e, 5-0; 72e, 6-0). Dries Mertens était titulaire pour cette rencontre du côté de Galatasaray et a écopé d'un carton jaune assez tôt dans le match (35e). Le Diable Rouge a cédé sa place à Bafetimbi Gomis à la 65e minute.

PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, l'Excelsior a décroché une timide victoire face au Go Ahead Eagles (2-1) lors de la 29e journée d'Eredivisie vendredi soir.

Un succès décroché grâce aux buts de Driouech et Baas. Au classement, l'Excelsior sort de la zone rouge et prend provisoirement la 15e place alors que Go Ahead Eagles reste 12e. Siebe Horemans était titulaire en back droit côté Excelsior alors que Philippe Rommens l'était également dans l'entrejeu des G.A. Eagles. Les deux Belges ont disputé l'intégralité du match. Xander Blomme est quant à lui resté sur le banc des Eagles.