Romelu Lukaku ne voudrait plus de Dante Vanzeir chez les Diables rouges

Lex-Anderlechtois Sacha Kljestan a parlé de l’incident dansMLS 360 Countdown, un talk-show américain. Il affirme que son ami Romelu Lukaku lui a confié être “profondément déçu” par Dante Vanzeir, qu’il a côtoyé chez les Diables rouges. Selon Kljestan, Lukaku a l’intention de prendre la parole lors du prochain rassemblement de l’équipe nationale pour sensibiliser ses partenaires et leur signifier qu’il ne veut pas de joueurs qui tiennent ou ont tenu des propos racistes dans le vestiaire des Diables rouges.

S’il n’a plus été sélectionné depuis les amicaux de mars 2022 et s’il n’était pas vraiment dans les plans de Tedesco à court terme, Dante Vanzeir vient probablement de se couper définitivement des Diables rouges. Alors que les supporters new-yorkais semblent bien décidés à faire pression pour qu’il ne porte plus jamais la vareuse des New York Red Bulls…