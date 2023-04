Cris racistes contre Lukaku: le recours de la Juventus accepté

La cour d'appel a annoncé dans un communiqué avoir "accepté l'appel" de la Juve, sans préciser les motivations. La tribune en question, qui compte quelque 4.500 places, pourra être ouverte au public dimanche soir pour le choc de la 31e journée contre le leader Naples. La Juve avait déposé un recours en estimant que n'avaient pas été pris en compte ses efforts pour identifier et sanctionner des supporters coupables des cris envers Lukaku. Le club turinois avait déjà identifié et signalé au commissariat les deux personnes, présentes dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. La Juventus avait déjà décidé d'interdire le majeur à vie de tout événement organisé par le club et avait infligé une exclusion de dix ans au mineur.