"On a bien joué dans les moments compliqués" : Kevin De Bruyne satisfait de se qualifier pour une finale avant l'heure contre le Real

Kevin De Bruyne, milieu de terrain de Manchester City (au micro de DAZN): "C'est toujours difficile. Quand j'ai joué en Allemagne, j'ai joué deux ou trois fois ici et c'était toujours difficile. Même si on a gagné l'aller 3-0, le momentum peut passer de l'autre côté. On a très bien joué très compacts dans les moments compliqués. On a pu inscrire le premier but, et ça a rendu la tâche du Bayern difficile. Les deux matchs ont été durs. C'est la Ligue des champions et un niveau très élevé. Quand on a eu les occasions, on a pu mettre les buts. Cette équipe a beaucoup de qualité. L'année dernière on a très bien joué en demi-finale, mais on a pris deux buts en trois minutes."