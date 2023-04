Arsenal et Trossard tenus en échec par Souhampton et Lavia

Vendredi soir, Arsenal, leader du championnat anglais, a arraché un partage (3-3) à domicile face à la lanterne rouge Southampton dans le cadre de la 32e journée de Premier League. Après avoir été mené 1-3 à la 66e, les 'Gunners' ont finalement égalisé grâce à deux buts in extremis. Leandro Trossard est monté au jeu (57e) alors que Romeo Lavia a quitté la pelouse en fin de rencontre (86e). Dès le premier coup de sifflet, les 'Saints' ont surpris les 'Gunners' en profitant d'une erreur défensive pour ouvrir le score avec une frappe de Carlos Alcaraz (1e, 0-1). Dans ce début de rencontre difficile pour les locaux, Southampton a doublé la mise sur une frappe puissante de Theo Walcott (14e, 0-2). Quelques minutes plus tard, Arsenal a repris ses esprits grâce à une action solitaire de Bukayo Saka qui a servi Gabriel Martinelli (20e, 1-2).

En deuxième période, les leaders du championnat anglais sont revenus le couteau entre les dents. Arsenal a multiplié les actions sans parvenir à concrétiser. Mais c'est Southampton qui a trouvé à nouveau le chemin des filets, grâce à une reprise de volée de Duje Caleta-Car (66e, 1-3). Alors que la lanterne rouge était en train de réaliser une excellente opération, les 'Gunners' ont fait preuve de beaucoup de sang-froid en fin de rencontre avec une frappe de Martin Odegaard (88e, 2-3) et un tir en finesse de Bukayo Saka (90e, 3-3).

Au classement, Arsenal, 75 points, garde la tête de la première division anglaise avec 5 unités d'avance sur Manchester City, qui compte toutefois deux rencontres de moins. Southampton conserve la lanterne rouge avec 24 points, 3 de moins que le premier sauvé, Everton.

ALLEMAGNE

Augsbourg, avec Engels, partage l'enjeu avec Stuttgart

Vendredi soir, Augsbourg n'a toujours pas décroché une victoire en six rencontres. Les locaux ont dû se contenter d'un 1-1 contre Stuttgart lors de la 29e journée de Bundesliga.

Dion Beljo (8e) a ouvert le score en début de match pour Augsbourg. Dans un match pauvre en occasions, les trois points étaient presque assurés pour les locaux, mais l'ancien milieu de terrain de Saint-Trond, Wataru Endo (78e) en a décidé autrement avec une frappe puissante. Arne Engels a joué toute la rencontre dans l'effectif d'Enrico Maassen.

Au classement de la première division allemande, Augsbourg fait du surplace avec trois points en six matchs. Il occupe la 13e place avec 30 points, cinq de plus que Stuttgart, qui est 16e et barragiste pour le maintien.