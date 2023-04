Boulette 100 % diable à Leicester : Faes et Tielemans responsables sur le premier but encaissé… avant que Castagne ne sauve les Foxes (VIDÉOS)

Et cela commençait mal pour les troupes de Dean Smith. A la 13e minute de jeu, les Diables de Leicester vont offrir le premier but à l’adversaire. Sur une passe “dangereuse” de Wout Faes, Youri Tielemans, entre quatre défenseurs, contrôle mal le ballon et se fait surprendre par Mario Lemina. Matheus Cunha récupère alors le cuir avant de frapper fort devant Faes pour tromper Iversen.

À la demi-heure du jeu, les Foxes sont revenus au score via un penalty transformé par le Nigérian, Kelechi Iheanacho.

Les débats sont équilibrés et Leicester va pousser dès le début de la seconde mi-temps. Tielemans sortira à la 66e après une performance correcte mais c’est un autre Diable qui va marquer sur la pelouse. Tel un renard de surface, Timothy Castagne surgit dans la surface de réparation pour mettre le ballon au fond des filets de Jose Sa. Le latéral inscrit son deuxième but de la saison et probablement le plus important pour l’instant.

Leicester grâce à ces trois points, repasse à la 17e place du classement et compte 28 points. Les Foxes sont à égalité de points avec Everton.