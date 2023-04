La chronique de Thomas Chatelle : Kompany pour relancer Hazard et Lukaku

”Il y a encore de la magie dans ce joueur.” Ces mots concernant la situation sportive désespérante d’Eden Hazard au Real Madrid sont ceux d’un futur coach de Premier League. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de Vincent Kompany qui, en menant Burnley vers la compétition la plus riche du football mondial, est également devenu l’un des entraîneurs les plus prisés d’Angleterre. Mais qui d’autre que Vince the prince himself pour relancer la carrière d’Eden ? Le pari serait osé c’est certain. Mais à qui faudrait-il le plus d’audace pour se lancer dans ce challenge ? À Vincent qui devrait commencer par convaincre son employeur d’investir dans un joueur qui n’a pratiquement plus joué depuis deux saisons ? Ou à Eden qui devrait quitter son confort madrilène (et celui de sa famille) et renoncer à son salaire royal ?