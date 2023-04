Samedi après-midi, Wolfsburg s'est largement imposé en déplacement à Bochum dans le cadre de la 29e journée de Bundesliga (1-5). Sebastiaan Bornauw est sorti à la mi-temps alors que Koen Casteels n'a pas quitté sa cage.

En première période, Mattias Svanberg (10e) a mis le feu aux poudres d'une tête qui a trompé Manuel Riemann. Jakub Kaminski (21e) a ensuite doublé le score avec tir en finesse qui a fini dans les filets adverses. Les 'Wölfe' ont marqué un troisième but via Patrick Wimmer (33e). Après la pause, Mattias Svanberg (56e) a trouvé une seconde fois le chemin des filets grâce à un tir d'une précision chirurgicale. Alors que Moritz Broschinski (69e) sauvait l'honneur des locaux sur une erreur défensive, Luca Waldschmidt (77e) a inscrit un dernier but pour Wolfsburg.

Dans un même temps, le Hertha Berlin, malgré un but de Dodi Lukebakio, s'est incliné face à Werder Brême (2-4). Le Diable Rouge a joué toute la rencontre dans les rangs des locaux.

La première demi-heure a été animée par Marvin Ducksch (6e, 27e) qui a signé un doublé via une tête et une action solitaire. En deuxième période, Ducksch (51e) a prouvé une troisième fois ses qualités techniques avec une reprise de volée. Après l'heure de jeu, Mitchell Weiser (63e) a profité d'un cafouillage de la défense pour porter la marque à quatre (63e). Le Hertha Berlin a réduit l'écart grâce à une frappe de Jessic Ngankam (68e) et un penalty converti de Lukebakio (79e).

Au classement de la première division allemande, Wolfsburg, 43 points, pointe en milieu de tableau à la 8e place alors que le Hertha Berlin s'enfonce au dernier rang avec 22 unités. Brême occupe la 12e position avec 35 points et Bochum la 15e avec 27 points.

Premier League

Dans la rencontre opposant Leicester à Wolverhampton, les Belges se sont illustrés en bien et en mal.

Actuellement en lutte pour ne pas être relégué, Leicester a pris trois points importants dans cette 32e journée de championnat. Les Foxes recevaient Wolverhampton, 13e, qui venait avec la sérieuse ambition de se mettre presque à l’abri de la relégation.

Et cela commençait mal pour les troupes de Dean Smith. A la 13e minute de jeu, les Diables de Leicester vont offrir le premier but à l’adversaire. Sur une passe “dangereuse” de Wout Faes, Youri Tielemans, entre quatre défenseurs, contrôle mal le ballon et se fait surprendre par Mario Lemina. Matheus Cunha récupère alors le cuir avant de frapper fort devant Faes pour tromper Iversen.

Aston Villa, avec Leander Dendoncker, a partagé l'enjeu avec Brentford (1-1). Le Diable Rouge a cédé sa place après l'heure de jeu (66e).

Après une première période sans actions dangereuses, Ivan Toney (65e) a donné l'avantage aux 'Bees' grâce à une frappe puissante. En fin de rencontre, Douglas Luiz (87e) a arraché le partage pour les 'Villans'.

Nottingham Forest n'est pas passé loin d'une belle opération à Liverpool. Alors qu'ils ont égalisé à deux reprises, les 'Tricky Trees' se sont inclinés sur un score de 3-2. Orel Mangala a joué toute la rencontre dans les rangs des visiteurs.

Diogo Jota (47e, 55e) a signé un doublé pour les 'Reds' alors que Neco Williams (51e) et Morgan Gibbs-White (67e) ont à chaque fois égalisé pour Nottingham. Mohamed Salah (70e) a marqué le but décisif d'une frappe puissante.

Au classement de la première division anglaise, Aston Villa, 51 points, occupe la 6e place avec une unité de plus que Liverpool. En milieu de tableau, on retrouve Brentford au 10e rang avec 44 points et Wolverhampton à la 14e place avec 35 points. Leicester, 17e avec 28 unités, sort de la zone rouge et devance Everton (28 points), tenu en échec 0-0 à Crystal Palace sans Amadou Onana, et Nottingham, avant-dernier avec 27 points.