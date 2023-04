"Eden Hazard a les clés” : le Belge bloque le mercato du Real Madrid

Si la presse madrilène l’envoie un peu partout chaque été, AS estime cette fois que le Brainois sera au centre d’un jeu de chaise musicale au Real Madrid. En effet, Eden Hazard dispose d’un (plantureux) contrat jusqu’en 2024. Tandis que Marco Asensio arrive en fin de bail d’ici à la fin de la saison et que Brahim Diaz devrait revenir à Madrid après son prêt concluant au Milan AC. Les Merengue aimeraient compter sur les deux joueurs dans leur effectif l’an prochain.

Pour cela, la direction compte… sur un départ d’Eden Hazard, afin de libérer un peu de masse salariale. “Le renouvellement du contrat du Majorquin est toujours bloqué et le Real Madrid compte sur Brahim pour 2023-24. Un éventuel départ d’Hazard pourrait débloquer la situation”, explique AS. Le départ du meilleur joueur de la Coupe du monde 2018 est “la seule option dont dispose le Real Madrid pour intégrer les deux joueurs dans l’effectif pour la saison 2023-24”. Problème : chasser Hazard ne sera pas facile.

”Le Belge, joueur le mieux payé de l’effectif (30 millions brut par saison) et qui compte à peine (il n’a joué que 331 minutes cette saison), a déjà fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de quitter Madrid, même s’il sait qu’il ne compte pas pour Ancelotti et qu’il est loin de voler des minutes à Vinicius, Rodrygo, Valverde ou Asensio”, précise AS. Le journal assure donc qu’Eden Hazard est la clé du prochain mercato de la Casa Blanca.

Selon le média espagnol, tous les moyens sont bons pour faire partir le Belge de 32 ans. Le club serait même enclin à payer une grosse partie de son salaire pour dans le cadre d'un prêt. Mais la famille reste le principal souci d'Eden Hazard et la sienne se sent très bien à Madrid. Il faudrait donc attendre 2024 pour voir Eden Hazard partir enfin du Real, au terme de son contrat. Avec un seul objectif en tête : redevenir un joueur de foot à part entière. À moins qu’il décide d’arrêter sa carrière lors de cette échéance.