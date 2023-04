Les notes des Diables rouges à l'étranger: Openda frôle la perfection (9,5/10), Tielemans en échec

Domenico Tedesco a dû passer un bon week-end. Ses hommes ont, pour la plupart, brillé sur les pelouses européennes. Openda et Lukaku ont planté quatre buts et délivré deux passes décisives à eux deux. Courtois a (encore) livré un grand match, De Bruyne a obtenu du repos et de nombreux joueurs ont livré de belles prestations à l'image du très bon match de Roméo Lavia contre Arsenal.