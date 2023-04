Arrivé cet hiver, il avait parfaitement commencé son aventure avec un but lors de sa première montée au jeu. Titulaire lors de son second match, il s’est blessé musculairement et a manqué près d’un mois de compétition. Depuis son retour à la compétition le 19 mars, il a toujours commencé sur le banc. Sur ces cinq matchs, il a joué entre 6 et 25 minutes. Un bilan qui ne satisfait pas du tout l’ailier… tout comme le club néerlandais.

Revenir pour mieux repartir ?

Prêté par Dortmund, le joueur ne dispose pas d’une option d’achat dans son contrat. Du coup, il devrait retourner cet été du côté du BvB. Mais tout porte à croire qu’il ne devrait pas y faire de vieux os. “Il reviendra cet été et nous réévaluerons alors la situation”, a annoncé Terzic en conférence de presse.

Son contrat en Allemagne se termine l’an prochain. À moins d’un séisme, il ne sera pas prolongé. Il va donc devoir partir l’été prochain pour trouver du temps de jeu. Une chose est certaine : Dortmund ne rentabilisera pas les 25 millions déboursés à Mönchengladbach il y a quatre ans.

Reste à savoir qui pourrait miser sur le trentenaire. Un retour en Belgique pourrait l’intéresser. Seul Bruges semble pouvoir tenir la corde pour payer son salaire. Le RSCA ne jouera pas l’Europe tandis que Genk mise généralement plus sur des jeunes éléments pour les revendre. Cependant, avec son expérience, il pourrait faire beaucoup de bien aux Limbourgeois s’ils se qualifient pour la Ligue des champions l’an prochain.