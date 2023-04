Leicester City a arraché un partage à Leeds (1-1) en ouverture de la 33e journée de Premier League, mardi soir. Un résultat qui laisse Leicester à la 17e place et à un petit point de la zone rouge.

La rencontre aurait pu commencer de la meilleure des manières pour les Foxes mais le but de Tielemans était annulé pour hors-jeu (7e). Quelques minutes plus tard, Sinisterra ouvrait le score pour Leeds (20e, 1-0). Cependant, Jamie Vardy plantait le but égalisateur à dix minutes du terme (80e, 1-1).

Trois Diables Rouges sur quatre étaient titulaires avec la présence de Wout Faes, Timothy Castagne et Youri Tielemans sur le terrain. Dennis Praet est monté au jeu à la 82e minute.

Aston Villa a décroché une précieuse victoire à domicile face à Fulham (1-0). Un succès qui permet aux Villans de prendre un point d'avance sur Tottenham et de monter provisoirement à la cinquième place du classement, synonyme de qualification européenne. Leander Dendoncker faisait partie du onze titulaire et a disputé l'intégralité du match.

Enfin, Crystal Palace a été battu en déplacement à Wolverhampton (2-0). Au classement, les Wolves remontent à la 13e place à égalité de points avec leur adversaire du jour. Albert Sambi Lokonga, qui a écopé d'un carton jaune, a disputé 65 minutes avant d'être remplacé.

Ajoutons que Vincent Kompany a décroché le titre en Championship avec Burnley, après leur victoire en déplacement à Blackburn (0-1).

PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, Nimègue s'est imposé par le plus petit écart sur la pelouse de Groningue (0-1) pour le compte de la 30e journée d'Eredivisie. Une victoire qui envoie le NEC à la huitième place du classement. Landry Dimata, titulaire, a été remplacé à un quart d'heure du terme.