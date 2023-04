Après deux minutes de jeu, il était déjà tout proche d'ouvrir le score pour Manchester City, (2ème) qui affronte Arsenal (1er). Il trainait au bon endroit pour reprendre le ballon détourné par le portier des Gunners avant de se faire accrocher par un joueur adverse. L'arbitre n'octroyait pas de penalty.

Quatre minutes plus tard, Erling Haaland déviait parfaitement un long ballon d'Ederson dans la course de KDB. Ce dernier accélérait et se décalait sur son pied droit. Ramsdale ne pouvait rien faire et City entamait son match de la meilleure des manières.

Peu avant la mi-temps, KDB distillait un magnifique ballon au second poteau sur un coup-franc. La tête de Stones était imparable et City menait 2-0.

En début de seconde période, le capitaine des Diables rouges s'offrait son doublé sur un nouvel assist d'Haaland. Le Belge était à la récupération et s'est appuyé sur le buteur norvégien qui le décalait sur la gauche du but. Et KDB réussissait sa frappe enroulée du pied droit au ras du sol. Cela faisait 3-0.

Carrasco buteur

En Espagne, Yannick Carrasco et Axel Witsel recevaient Mallorque. Les Madrilènes ont été cueillis à froid mais ont bien réagi pour finalement s'imposer 3-1. Les deux Diables ont joué l'intégralité de la rencontre et Carrasco s'est offert le dernier but de la rencontre.

Lancé seul au but, Carrasco s'est offert un super beau dribble. Sa feinte de frappe a laissé Grbic de marbre.